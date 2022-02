De vechtscheiding 110: ’Schiet niet echt op hè, die scheiding van je, koudwatervrees?’

Vruchtbaar

„Zie je wel! Ik ben zo vruchtbaar als het maar kan. Ik wist het”, zeg ik triomfantelijk. Sara lacht met me mee en wrijft over haar buik. „Natuurlijk. Je hebt de tweeling toch? Ik wilde gewoon zekerheid. Daarom heb ik die vruchtbaarheidstesten gedaan. Nu weten we zeker dat je vruchtbaarheid niet is afgenomen. Dat kan toch?” Ik knik. „Dat begrijp ik, maar ik vond het niet leuk dat je me niet vertrouwde. Ik heb al kinderen, maar het voelde alsof je twijfelde of die van mij zijn. Storm is toch duidelijk mijn zoon.” Sara verstopt haar hoofd in mijn oksel en mompelt: „Natuurlijk schat.”

Ik kan ’s nachts niet slapen en lig te woelen in mijn bed. Sara slaapt als een roos. Ze snurkt zachtjes. Dat wordt erger als straks haar buik dikker wordt. Natuurlijk ben ik blij dat ik gelijk heb gekregen over mijn vruchtbaarheid al heb ik daar zelf geen moment aan getwijfeld. Maar ben ik ook echt blij met deze zwangerschap? Word ik gelukkig van weer een baby met gebroken nachten, luiers, tandjes en later zwemlessen en kleuterknutselwerkjes? Zit ik te wachten op nog meer verplichtingen? Al woelend kom ik er niet echt uit. Het enige dat ik me echt realiseer is dat ik blij ben dat ik vruchtbaar ben.

Scherpe tong

Die opgeluchte grijns krijg ik niet van mijn gezicht. „Wat loop jij te grijzen”, vraagt mijn secretaresse Roxy de volgende ochtend als ik op het werk kom. „Zo’n leuke dag heb je niet voor de boeg”, en ze overhandigt mij mijn agenda. Volle bak. De hele dag vol met afspraken. En dat terwijl er ook nog heel veel echt werk ligt. „Je advocaat heeft ook nog gebeld. Hij wil je zo snel mogelijk zien. Schiet niet echt op hè, die scheiding van je. Koudwatervrees?”, sneert ze.

„Nee, natuurlijk niet”, reageer ik. „Ik wil niets liever.” „O ja, waarom ben ik dan nog steeds de enige hier op kantoor die weet dat jij iets met Sara hebt? Als je zo overtuigd bent van je nieuwe leven dan wil je het toch van de daken schreeuwen?” „Daar heeft het niets mee te maken”, zeg ik. Waar het wel mee te maken heeft, weet ik zelf eigenlijk ook niet. Die verdomde Roxy met haar scherpe tong. Ik had het nooit met haar moeten doen.

Een paar dagen later zit ik bij mijn advocaat. Hij wil eigenlijk hetzelfde weten als Roxy. „Waarom duurt het zo lang? Ik wil afspraken gaan maken met Anouk over de verrekening van het huis. Je bent toch akkoord met de taxatie?” Hij kijkt me vragend aan. „Eigenlijk vind ik het bedrag niet reëel”, zeg ik. „En ik vertrouw die Matthijs niet.” De advocaat kijkt verwonderd op: „Waarom vertrouw je die Matthijs niet? Je hebt er zelf mee ingestemd.” Dat klopt. Matthijs is een oud studiegenoot en oud-collega. Een fijne vent die voor zover ik weet nooit iets verkeerds heeft gedaan. Ik heb geen enkele reden om hem niet te vertrouwen. „Ik denk dat hij iets met Anouk heeft”, zeg ik snel. Dat laatste verzin ik ter plekke. Ik wil uitstel, omdat ik nog steeds niet zeker weet of ik het huis wel kwijt wil. Mijn huis. Mijn fijne huis dat perfect is voor een jong gezin. Of een alleenstaande vader, denk ik daar achteraan.

Baby

Een week later is het jonge gezin weer verder weg dan ooit. Halverwege het stafoverleg komt Sara huilend binnen. Onze collega’s kijken verbaasd op. „Ik wil Bas spreken.”

„Sara, ik ben nu in overleg.”

„Nu Bas”, antwoordt ze gebiedend. Ik sta op en loop met haar mee naar haar kamer. Daar barst ze los. „Het is weg.” Ik begrijp niet meteen wat ze bedoelt. „De baby, lul”, snauwt ze. „De baby is weg!” „Weg?” echo ik. Sara knikt. „Heb je een miskraam gekregen”, vraag ik zachtjes en wil haar tegen me aan trekken, maar ze schudt me van zich af. „Ik ben ongesteld geworden. Geen miskraam, gewoon te laat ongesteld geworden.” En ze barst weer in tranen uit. Ik maak sussende geluiden en trek haar in mijn armen. Over haar hoofd heen zie ik nieuwsgierige blikken van andere collega’s. Het is duidelijk dat onze relatie nu geen geheim meer is.

Aan het eind van de dag belt Anouk. „Ik ben er klaar voor.”

„Waarvoor?”

„Ik wil Lente confronteren met haar daden.”

„Wat?! Zou je dat niet eerst eens met mij overleggen?”

„Tuurlijk, dat doe ik nu toch? Kom vanavond met Lente naar huis zo rond een uur of zeven. Storm moet trainen. Ik heb Samuel gevraagd hem wat langer op de training te houden. Dat geeft ons de tijd om het met Lente te regelen.”

„Hoe ga je dat dan regelen, Anouk”, vraag ik dwingend, maar ze negeert mijn toon. „Kom vanavond naar mijn huis,” herhaalt ze. En ze hangt op.