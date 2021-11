Wat zou jij doen met 50 miljoen: sparen of uitgeven?

Colin Weir en zijn vrouw Chris wonnen in 2011 maar liefst 161 miljoen pond. Colin heeft miljoenen ponden geïnvesteerd in bedrijven, een voetbalclub en een politieke partij. Hij kocht aandelen in Microsoft en Louis Vuitton voor 12,3 miljoen pond. Ook gaf hij zijn geld uit aan woningen voor zichzelf en voor vrienden. Daarnaast had hij vier auto’s en meerdere paarden.

Sparen

Vaak winnen mensen niet zo’n gigantisch bedrag als bovengenoemde Britse winnaar. Maar stel dat je een miljoenen-jackpot in de wacht sleept. Je kunt je geld dan sparen. Op die manier heb je het achter de hand in moeilijke tijden of voor je pensioen. Het is een veilige optie die ervoor kan zorgen dat je niet gewend raakt aan smijten met geld. Soms raken loterijwinnaars namelijk toch nog diep in de schulden nadat ze hun prijzengeld hebben uitgegeven.

Behalve sparen zou je je geld ook kunnen beleggen, zodat je er later winst uit kunt halen. Een potje voor lastige periodes of voor doordachte aankopen kunnen je helpen ’normaal’ te blijven leven. Toen Roos de loterij won, spendeerde ze een deel van haar geld aan de verbouwing van haar huis, maar het grootste deel heeft ze opzijgezet voor als haar kinderen gaan studeren én als buffer. Dit is in lijn met de woorden van prijswinnaarbegeleidster Bea Post: „De meesten knappen hun huis op en zetten de rest opzij.”

Uitgeven

Aan de andere kant is het misschien juist zonde om ’sober’ te leven wanneer je het geld hebt om groots te kunnen genieten. Een luxe zonvakantie, een nieuwe auto of stoppen met werken? Als het kan, waarom dan niet? Je kunt ook beslissen om eerst de nodige veranderingen door te voeren in je leven, zoals het kopen van een mooi huis, en de rest op een spaarrekening te zetten voor later.

Hoe dan ook, je kunt je kwaliteit van leven een flinke boost geven. En als het geld op is, heb je toch een mooie tijd achter de rug. We spraken vorig jaar Tamara, zij won 10 miljoen euro. „Op nieuwjaarsdag heb ik mijn baan opgezegd en besloot ik mijn dromen waar te gaan maken.”

Reacties

Op Twitter wordt er ook uitgebreid bedacht wat je met een grote geldprijs zou doen.

Lotte staat hier recht tegenover, want zij zou het opzijzetten voor later.

Tot slot weet Laura al heel goed wat zij zou doen met een miljoen.

