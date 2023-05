Waarom masturberen goed voor je is: de voordelen en tips

Hoe te masturberen?

Stallaart vertelt dat bij veel vrouwen het ontdekkingsproces naar een orgasme heel natuurlijk verloopt. „De meeste vrouwen beginnen ermee als ze nog jonge meiden zijn, maar sommigen slaan dat proces over. Het belangrijkste is dat je je niet schaamt en dat je het gewoon doet. Denk er niet te veel bij na. Je voelt zelf precies wat goed voelt. Voor vrouwen die hier veel moeite mee hebben, heb ik de vibrator L’Eve ontworpen. Het is voor vrouwen die zichzelf wel seksueel aan willen zetten, maar die zich niet meteen prettig voelen bij zo’n staafvormig gevaarte. Als je de drempel te hoog vindt om zelf met je vingers op onderzoek uit te gaan, zou je dus altijd zo’n vrouwvriendelijk seksspeeltje kunnen uitproberen.”

Hoe vaak masturberen?

Hoe vaak je aan soloseks doet, mag je volgens seksuoloog Stallaart helemaal zelf bepalen. Je kunt het natuurlijk ook samen met je partner doen. Wanneer je gewend bent om porno te kijken tijdens het masturberen, is het wel belangrijk dat je het niet te vaak doet.

„Porno kan stimulerend werken, maar het is ook verslavend. Wanneer je het dagelijks doet krijg je een te grote hoeveel dopamine binnen, waardoor je er verslaafd aan kan raken. Deze verslaving is net zo slecht voor je brein als een dagelijks lijntje cocaïne. Je brein krimpt er letterlijk van. Blijf bij dagelijkse masturbatie dus vooral je eigen fantasie gebruiken, dat kan namelijk geen kwaad”, aldus Stallaart.

Gezondheidsvoordelen masturberen

Maar wat gebeurt er precies in je lijf? En hoe goed is het voor je gezondheid? Stallaart: „De hormonen die vrijkomen geven een boost aan het immuunsysteem. Wanneer je masturbeert komt er elke keer een klein beetje cortisol vrij. Wat heel prettig is, want cortisol werkt stressverlagend. Daarom zie je ook vaak dat mensen het toepassen als ze bijvoorbeeld onder hoge druk staan op werk. Na een orgasme komen ook de stofjes oxytocine en endorfine vrij. Deze stofjes zorgen er weer voor dat je jezelf op dat moment rustiger en zelfverzekerder voelt.”

Hiernaast brengt soloseks ook veel andere fysieke gezondheidsvoordelen met zich mee. „Het vermindert de kans op hart- en vaatziektes. Zelfbevrediging is een goede cardio work-out. Rondom het orgasme moet het hart extra hard pompen, waardoor de conditie van je hart wordt getraind. Ook kan het helpen tijdens de menstruatie. Masturberen werkt pijnstillend, omdat je tijdens een orgasme endorfine aanmaakt. Wanneer je jezelf bevredigt tijdens je menstruatie, kan je cyclus ook sneller verlopen, omdat je baarmoederwand samentrekt en je slijmvlies daardoor sneller wordt afgevoerd.”

Meer over masturberen?

