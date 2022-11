Moet er een algeheel vuurwerkverbod komen?

In coronatijd was vuurwerk afsteken van de baan. Niet alleen vanwege corona, maar ook door dreigende overbelasting in de zorg. Dit jaar werd er een motie voor een algeheel verbod ingediend, maar deze is er door gebrek aan stemmen niet gekomen.

Twaalf gemeenten in Nederland voeren het toch in wegens overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling dat vuurwerk veroorzaakt. In Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug moeten inwoners het doen met sterretjes en knalerwten. Oftewel het ’fop- en schertsvuurwerk’.

Vuurwerkverbod

Uit het opiniepanel van EenVandaag blijkt dat 62 procent van de Nederlanders voorstander is van een vuurwerkverbod. Op Twitter laten zij zich er massaal over uit. Voorstanders van het verbod zien hun huisdieren bijvoorbeeld (nu al) ineenkrimpen bij het horen van een vuurwerkknal.

En naast het feit dat vuurwerkafstekers regelmatig bij de spoedeisende hulp belanden, zijn het ook omstanders die soms geraakt worden. Een verbod zou wat hen betreft op z’n plaats zijn. Ook vinden veel mensen het een goed idee als gemeenten het houden bij alleen een vuurwerkshow.

Gewoon knallen

Vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling is al jaren een traditie. Dat moeten we zo houden, is het tegengeluid op Twitter. Zeker na de zware coronatijd kunnen we de mooie versiering in de lucht prima gebruiken. Ook stellen Twitteraars zich de vraag of een verbod zinvol is. Daardoor zouden mensen juíst (illegaal) vuurwerk gaan afsteken.

Reactie

Metje wacht met smart op een algeheel vuurwerkverbod. Ze is het helemaal zat.

Maar Sandra vindt het leuk dat ze nu al vuurwerk hoort.

Herma heeft geen problemen met vuurwerk tijdens de jaarwisseling, maar dat er nu al geknald wordt vindt ze niet prettig.

Ingrid vindt dat illegaal vuurwerk aangepakt moet worden, maar een vuurwerkverbod? Dat is wat haar betreft niet zinvol.

Mary hoopt op een vuurwerkshow dit jaar.

Praat mee

Vind jij dat er een vuurwerkverbod moet komen? Omdat vuurwerk de druk op de zorg verhoogt, het slecht is voor het milieu en dieren - en mensen - er last van hebben? Of hoeft een verbod van jou niet, omdat het een traditie is, je ervan geniet en/of je verwacht dat het niet veel zal uithalen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

