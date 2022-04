Deel 31 - Op date met een personal trainer: ’Hij prikt meteen in mijn buik’

„Word ik jouw nieuwe personal trainer?”, met het onderwerp van zijn mail had Yassin mijn interesse gewekt. Of ik een gratis uurtje met hem kwam trainen in ruil voor een post op Instagram. Een personal trainer had me nog nooit wat geleken, maar uit nieuwsgierigheid ging ik toch even op zijn Instagramprofiel kijken. En ja, natuurlijk was het een lekker hapje. Groot, knap en gespierd, mijn persoonlijke (proto)type.

Sportdrankje doen

„Ik ben niet op zoek naar een personal trainer, maar we kunnen wel een drankje doen”, ik trok mijn stoute sportschoenen maar weer eens aan. En ja hoor, Yassin was zo sportief om de uitdaging aan te nemen. Zijn mail was weliswaar puur zakelijk bedoeld, maar voor deze trofee wilde hij wel gaan. Die donderdag deden we een drankje in het centrum.

En wat trek je aan als je op date gaat met een sportman als je zelf niet mega atletisch bent? Een pakje waar je rondingen mooi in uitkomen of liever iets dat de boel bedekt? Ik koos voor optie één; een strakke legging met cropped top. Ik ben niet extreem afgetraind, maar kom er nog prima mee weg, vind ik zelf. En zo ziet-ie maar meteen wat voor vlees ’ie in de kuip heeft, nietwaar?

Ongevraagd advies

Verkeerde keuze, zo bleek. We zaten nog niet of ik werd al in mijn buik geprikt. Even voelen hoe ’droog’ ik was. „Wat crunches zouden je niet slecht staan. Hoe vaak sport je eigenlijk?” Valse start! Als ik een vraag haat, is het deze wel. En bij gebrek aan originaliteit komt-ie op dates belachelijk vaak voorbij. Ik houd het dan ook altijd lekker vaag. „Ik doe aan yoga en ga af en toe dansen.” „Gelukkig, ik kan niet met vrouwen die niet bewegen.” Zo maar had ik weer pressure.

De ontspannend bedoelde drankjes legden de lat alleen maar hoger. Meneer ging aan de gemberthee. „Ik drink geen alcohol en doe aan intermitent fasting”, zei hij trots. Dag wijn, dag garnalenkroketjes. Dit wordt een lange avond. Yassins gespreksstof bleek ook niet verder te rijken dan de sportschool en calorieën tellen. Twee topics die ik juist altijd vermijd. „Je moet eens van die hydrogels proberen, ik neem er altijd één voor het trainen.” Oh really?! Jij moet eens een shotje nemen, vriend. (En ik bedoel niet zo’n vitamines(c)hotje!)

Work-out in de slaapkamer

Er werd zo waar een derde topic aangesneden: seks. En je kan het al raden, ook dit zag Yassin als een work-out. Zo veel mogelijk standjes om zo veel mogelijk spiergroepen te trainen was zijn enige doel in de seksring. En uiteraard moest zijn bedpartner zo droog (en nat tegelijk) mogelijk zijn. „Ik houd van een stevig kontje en goede abs.” Deze man… Als slap lullen een sport was, kreeg hij een medaille. Na drie thee en een mini stroopwafel, die ik stiekem naar binnen schoof toen Yassin ging plassen, verbeterde ik het wereldrecord zo snel mogelijk om de rekening vragen.

„Zal ik je even naar huis brengen met de auto?”, bood hij aan. Maar ik sprong op mijn fiets en racete met een noodgang naar huis. Geïnspireerd of geïrriteerd, maar ik had er toch nog mooi een spinningsessie in weten te fietsen. Daar heb ik geen private teaser voor nodig. Even was ik bang dat hij met zijn stopwatch voor mijn deur zou staan. Maar gelukkig knalde ik in mijn eentje onder de finishvlag door. Strakke legging uit, garnalenkroketjes in de airfryer, wijntje erbij. Daten is af en toe net topsport, maar dit was ook míjn donderdagavond.