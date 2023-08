’Roep influencers die geld verdienen aan leugens een halt toe’

Pas als je een half miljoen volgers hebt, val je in dit land onder de Mediawet en moet je een boete betalen als je poep verkoopt. Iedere influencer daaronder kan z’n gang gaan en dat doen ze dan ook, schaamteloos. ’Ik ga alleen samenwerkingen aan met merken waar ik 100% achter sta’, hoor je ze dan ter overtuiging van de hongerige achterban vertellen. Waanzin uiteraard. Ze gaan alleen samenwerkingen aan met merken waar ze lekker op cashen.

Pillenstrip

Neem bijvoorbeeld de talloze influencers, C-artiesten, realitysterretjes of semi-bekende Nederlanders die de verveeld scrollende massa enthousiast, met hun gefilterde gezichtjes, aan de vitamine- en afslankpillen helpen. Je gaat je je geen seconde ook maar echt iets beter door voelen en je gaat er door die pillen al helemaal niet zo gelikt uitzien als zij. Maar zo’n speciaal voor jou op maat gemaakte pillenstrip kost je wel een godsvermogen – jammer joh.

Kamerleden van D66, CDA en CU pleiten er in het kabinet voor dat influencers eerst moeten onderzoeken of dat wat ze promoten ook daadwerkelijk door de beugel kan. Een nobel streven, maar in de praktijk zal het er dus op neerkomen dat alles waarvoor maar goed genoeg wordt geschoven ’gewéldig’ werkt. Ik zie meer in een verbod op promotie van bepaalde diensten of producten.

Gezondheidsclaims

Zo lijkt het mij logisch dat influencers op geen enkele wijze gokken promoten. Dat deden ze op berichtendienst Telegram wel degelijk, door aan matchfixing te doen, zo brengt het AD. Daar zijn talloze, veelal jonge mannen inmiddels de dupe van geworden. Verder stel ik voor dat influencers zich vanaf nu verre houden van welke gezondheidsclaim ook. Je bent geen arts, je hebt geen enkele medische opleiding genoten: wie ben jij te denken dat je volgers jóuw adviezen nodig hebben – en er nog voor willen betalen ook?

Dat je er pas qua invloed toe doet vanaf 500.000 volgers is daarnaast waanzin. Ook met een ’schamele’ 10.000 volgers kun je al een fikse vinger in de pap hebben. Dat maakt reguleren heel lastig, dat begrijp ik. Maar achteroverleunen en een beetje toekijken hoe (jonge) volgers hun geld uitgeven aan leugens en sprookjes lijkt me een heel slecht alternatief. We lopen steeds meer achter alle feiten aan.

Vakmensen

Er moet iets gebeuren. De komst van de hele influencerbusiness is een heel slechte ontwikkeling geweest die we helaas niet meer kunnen terugdraaien. Waar al die types nu met mooie praatjes hun zakken royaal vullen, hadden het ook goed opgeleide vakmensen kunnen zijn. Dat was wel iéts harder werken geweest, maar daar had de maatschappij heel, heel veel meer aan gehad. Laten we hopen dat het snel weer overwaait.

Wij houden het met z’n allen in stand, laten we dat niet vergeten. We volgen, liken, klikken en scrollen alsof ons leven ervan af hangt en daarmee geven we al deze mensen goud in handen. Waar je ooit kennis nodig had om iets of iemand te zijn, volstaat nu een getal als 100K gelikt op je CV. Ja, er moet iets gebeuren aan de kant van de influencers, maar ook aan de kant van de volgers. Kijk weg, wees kritisch, laat je niet zomaar overhalen en denk zelfstandig na. Maar nu eerst iets van een verbod op tafel. Ik denk dat we daar lang op kunnen wachten…

