’Bloot begint meer en meer een taboe te worden; waar stopt dit?’

Kous af

Ik had vanmorgen een leuk setje voor mijn dochter van zeven klaargelegd. Het kon haar goedkeuring niet wegdragen blijkbaar, want enkele minuten later zag ik haar voorbij wandelen in een fluorescerend geel sportbroekje dat ooit van haar nicht is geweest. ’Ga je sporten?’, wilde ik weten. ’Nee, ik vind dit gewoon mooi.’ En daarmee was de kous af voor haar én voor mij.

Eigen identiteit

Ik ga er niet meer tegenin, dat heb ik inmiddels wel afgeleerd als moeder van twee dochters, waarvan de oudste volgende week 17 wordt. Kinderen moet je niet te veel kneden naar je eigen maatstaven, die moet je lekker hun gang laten gaan en een eigen identiteit laten ontwikkelen. Ik heb talloze keren bij mijn oudste dochter gedacht: ’Wat heb je nou weer aan?’ Maar wie ben ik om haar creatieve karakter in te binden?

Meisjes

Dus heb ik haar zien vertrekken met korte naveltruitjes of korte rokjes. Nog steeds trouwens. Dat was op een basisschool in Roermond dus niet op prijs gesteld. Daar is leerlingen gevraagd in de zomer niet ’in heel korte broekjes, naveltruitjes of een diep decolleté’ de lessen te komen volgen. Directrice Jet Dekkers bedoelt het vást anders, maar ik kan er niets meer uit opmaken dan dat ze kinderen seksualiseert – temeer omdat de oproep zich richt op meisjes in de bovenbouw.

Kan niet

Dekkers ziet haar bemoeienis als onderdeel van de opvoeding. Ik zie het als een volstrekt verkeerd signaal. Het is 2021, mevrouw de directrice. Hoeveel stappen doen we terug in de tijd als we specifiek meisjes gaan aanspreken op hun kleding? Krijgen jongens geen richtlijnen? En waar ligt die grens? Wie bepaalt wanneer een broekje echt te kort is? Dit kan niet. Dit mág niet. Zeker niet op een school waar je van mag verwachten dat kinderen er zichzelf kunnen zijn.

Gewoon bloot

’Op de Synergieschool zijn alle kinderen welkom’, lees ik als eerste zin op de website. Maar of je je wel een beetje wil bedekken dus, als de mussen dood van het dak vallen. Wanneer stopt die link tussen kinderen en seks toch eens? Onlangs nog die ophef over het prachtige programma Gewoon Bloot, waarin kinderen vragen mochten stellen aan blote mensen. ’Pedofilie!’, werd er massaal geroepen door mensen die veelal nog geen seconde van hadden gekeken. Die link leggen zegt meer over jou dan over dat volstrekt onschuldige programma.

Seks

Bloot begint meer en meer een taboe te worden in onze samenleving. Douchen met je zwembroek aan, paniek om topless zonnen, instructies van school over de maximaal geaccepteerde hoeveelheid zichtbare huid van kinderen: waar stopt dit? Bloot heeft niets te maken met seks. Zeker, seks heb je veelal bloot, maar in dat opzicht kun je bloot dus ook aan een bad nemen koppelen.

Bloedirritant

Laat kinderen nou gewoon kinderen zijn, zonder die eeuwige bloedirritante tussenkomst van moralistische volwassenen. Leve de naveltruitjes, leve de korte broekjes; voor je het weet bereiken ze een leeftijd waarop ze dat allemaal niet eens meer aan willen, omdat de boel gaat zakken en lubberen en hangen, omdat het leven tóch iets sneller voorbij is gegaan dan verwacht. Ze zijn maar één keer kind. Doe hier niet te neurotisch over en laat ze shinen in de kleding van hún keuze.