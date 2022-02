Ben jij een echte smeerpoets of een poetsfreak? Zoek het uit!

1. Hoe ziet jouw aanrecht eruit?

a. Altijd leeg en opgeruimd. Ik kan niet tegen rommel.

b. Overdag ligt er weleens iets, maar ’s avonds is hij leeg en schoon.

c. Kopjes, bordjes, een mes, brood… Hoef ik niet steeds alle kastjes open te trekken.

d. Wil je iets eten, kijk maar in de gootsteen…

2. Wanneer gaat het vaatdoekje in de was?

a. Meteen als ik er iets smerigs mee heb afgeveegd.

b. Elke ochtend pak ik een schone en verdwijnt de andere in de wasmand.

c. Om de twee à drie dagen.

d. Als hij stinkt en niet meer lekker schoonmaakt.

3. Hoe vaak verschoon je het bed?

a. Vaste prik op zaterdag.

b. Om de week.

c. Als de kussensloop geel begint te worden.

d. Uh, moet dat?

4. Die toiletpot, zit je daar lekker op?

a. Ja hoor, twee keer per dag gaat er een borstel door en doekje over. Dat moet wel met die jongens van mij…

b. Zeker, ik begin elke dag met een schone pot!

c. Dat gaat. Als hij halverwege de week aan mijn billen plakt, pak ik even doekje.

d. Soms hang ik erboven en dan hoop ik dat de werkster snel weer komt.

5. Glimt jouw badkamer je tegemoet?

a. Ja, ik wrijf elke dag de tegeltjes en het chroom na het schoonmaken op met een droge doek. Genieten!

b. Mijn gezin met tandpasta en gel is geen fijne combinatie. Zo’n twee keer per week kan ik het niet meer aanzien.

c. Even me-time in bad als hij weer glanst en glimt. Dat is de ultieme beloning van mijn wekelijkse poetsbeurt.

d. Ik heb foto’s dat de wastafel ooit wit was en dat je door de doucheramen kon kijken…

6. Wat zie ik... stof?

a. O ja, vreselijk. Die glanzende meubels, je ziet er alles op! Ik blijf poetsen.

b. Tja, dat kun je niet vermijden. Maar één keer per dag even een doekje over de oppervlakken en dan vind ik het wel best.

c. Ach, stof is overal. Maar als het na een week gaat plakken, ligt daar voor mij de grens.

d. Zo’n zinloze bezigheid, afstoffen. Ik doe het alleen als er visite komt.

7. Streeploze, schone ramen… Echt genieten, toch?

a. O ja, heerlijk. Ik wrijf ze na met krantenpapier, gouden tip van m’n oma!

b. Ik probeer het om de maand, maar het lukt me niet altijd.

c. Ik begin elk nieuw seizoen met schone ramen…

d. De buren denken dat ik er raamfolie op heb geplakt. Niet dus.

8. Wat ligt er onder de bank?

a. Niets. Ik swiffer er elke dag even onderdoor.

b. Misschien een paar kruimels van een koekje, maar dat is het.

c. Waarschijnlijk wel wat stofvlokken en een verloren sok.

d. Ik denk alles wat ik al maanden kwijt ben. Toch eens kijken…

9. Mijn stofzuiger…

a. ...is mijn beste vriend. Heerlijk begin van de dag. En dan nog met de kruimeldief voor de tussendoortjes.

b. ...is een handig apparaat, hij komt toch wel om de dag uit de kast.

c. ...is mijn wekelijkse gruwel. Vaak schiet er iets in de slang en dan krijg ik ’t er niet meer uit.

d. ...is dat ding dat ik eens in de maand van stal haal.

10. Hoe vaak krijgt de koelkast een beurt?

a. Eén beurt? Ik hou ’m elke dag bij. Haal ik er iets uit, gaat er meteen een lapje door.

b. Eén keer per week check ik wat er weg moet en maak ik ’m even schoon.

c. Eén keer per maand, denk ik. Dan plakt of lekt er iets en ga ik flink aan het boenen.

d. Ik vermoed dat Rob Geus met zijn blauwe lampje zal roepen: „Hier word ik niet blij van!”

DE UITSLAG

Meestal antwoord A:

De poetsfreak

Je bent een echte Miep Kraak, die haar handen graag in een geurig sopje steekt. Pas op dat je niet doorslaat, want je poetsdrang lijkt enigszins dwangmatig. Laat de boel gewoon eens de boel en ga iets gezelligs doen met je gezin of vriendinnen.

Meestal antwoord B:

De controlepoetser

Je houdt er een prima schoonmaakroutine op na. Zo blijft het huishouden netjes onder controle. En je hoeft nooit bang te zijn voor onverwacht bezoek of je schuldig te voelen over alles wat is blijven liggen.

Meestal antwoord C:

De vooruit-dan-maar-poetser

Eén ding is duidelijk: het huishouden is niet je hobby en dat zal het ook nooit worden. Geen probleem, zolang de boel niet uit de hand loopt. Eens in de zoveel tijd ga je er even flink tegenaan, om daarna weer te genieten van wat je echt belangrijk vindt.

Meestal antwoord D:

De smeerpoetser

Het is maar goed dat de visite niet weet wat er allemaal onder jouw bank ligt, want bij jouw thuis is de hygiëne ver te zoeken. Ach, niet iedereen is voor het huishouden in de wieg gelegd. Je hebt vast weer andere kwaliteiten. Je gezin wordt er in elk geval lekker resistent van. Maar misschien toch af en toe iemand inhuren?