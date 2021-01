Weekhoroscoop 3

Ram

Liefde: Dit is een mooi moment om te bekijken of ‘geven en nemen’ nog wel in balans is binnen de relatie. Je partner doet ontzettend zijn of haar best om je tegemoet te komen. En jij?

Financiën: Piekeren over je financiën levert geen verbetering op. Je uitgavepatroon aanpassen en meer inkomsten vergaren wel.

Werk: Je hebt diverse nieuwe plannen waar je graag mee aan de slag wilt gaan. Het enige nadeel is dat je er iets anders voor zult moeten opgeven. Wat gaat het worden?

Persoonlijk: Hoewel je best wat hulp of advies kunt gebruiken op het persoonlijke vlak, kies je er toch voor om het allemaal alleen te doen. Als je flink de schouders eronder zet, lukt het je ook nog!

Stier

Liefde: Juist nu, met alle onzekerheden die zich afspelen in de maatschappij, heb je grote behoefte aan positiviteit. Wees blij met wat er nog allemaal wel kan, houd hoop en blijf vooral leuke toekomstplannen maken met je partner.

Financiën: Geld verdienen met iets wat je ook nog eens ontzettend leuk vindt om te doen: het is mogelijk, desnoods naast je reguliere baan. Kijk goed om je heen of schrijf zelf diverse bedrijven aan.

Werk: Je hebt een kalmerende invloed op de mensen om je heen, wat je bijzonder geliefd maakt op de werkvloer. Je probleemoplossend vermogen komt je goed van pas deze week.

Persoonlijk: Met je haarscherpe intuïtie voel je exact aan dat er iets aan de hand is met één van je vriend(inn)en. Je wilt je er alleen niet mee bemoeien; stel dat hij of zij er niet over wil praten? Aan de andere kant, gewoon even vragen hoe het gaat kan nooit kwaad, Stier.

Tweelingen

Liefde: Je vindt het belangrijk dat je geliefde weet wat hij of zij wil en daarbij ook de nodige wilskracht toont. Op dit moment heeft hij of zij nogal wat twijfels waar je weinig mee kunt. Blijf hem of haar desondanks motiveren.

Financiën: Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze. Maar deze week ontvang je op financieel gebied goed nieuws dat je ook niet bepaald óngelukkig maakt.

Werk: Je goede humeur werkt aanstekelijk. Het feit dat je bewust je woorden kiest en tactvol en eerlijk bent, maakt je een graag geziene collega.

Persoonlijk: Juist wanneer je met heel andere zaken bezig bent, denk je zomaar aan iets dat vele jaren geleden is gebeurd. Nostalgie geeft je een fijn en warm gevoel, je kunt dit versterken door muziek te draaien uit die tijd.

Kreeft

Liefde: Je bent je bewust van het feit dat je partner de afgelopen tijd best veel geduld met je heeft gehad. Juist dit besef en de waardering die hiermee gepaard gaat, maakt dat jullie nu zo’n goede relatie hebben. Sterker nog, het gaat fantastisch!

Financiën: Je redt het net of net niet tot aan het einde van de maand. Wegens diverse onverwachte uitgaven heb je misschien zelfs iets moeten lenen. Gelukkig ziet het er volgende maand weer beter voor je uit.

Werk: Je pikt gemakkelijk nieuwe lessen op en kunt prima overweg met iedereen op de werkvloer, inclusief je leidinggevende. Daarbij kun je ook je eigen creativiteit kwijt in je werk, helemaal top.

Persoonlijk: In een belangrijke situatie kun je profijt hebben van ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan. Probeer hier je voordeel mee te doen.

Leeuw

Liefde: Eerlijkheid is de basis van jullie relatie, je weet altijd wat je aan elkaar hebt. Juist omdat jullie oprecht zijn, hecht je ook meer waarde aan de lieve en leuke opmerkingen die deze week worden uitgesproken; je weet zeker dat deze gemeend zijn.

Financiën: Uitbetalingen die je nog tegoed had, worden nu op je bankrekening bijgeschreven, of in elk geval een deel daarvan.

Werk: Het maakt je niet uit of iemand een hoge functie bekleedt of een lagere positie binnen het bedrijf heeft. Je bent tegen iedereen even vriendelijk en juist die houding wordt deze week beloond. Wat je geeft krijg je terug!

Persoonlijk: Het kost je geen enkele moeite om je aan te passen aan de omgeving en te reageren op de prikkels van buitenaf. Je kabbelt rustig mee met de stroming. Hoe minder je je verzet, hoe makkelijker het gaat.

Maagd

Liefde: Je bewondert het zelfvertrouwen van je geliefde op bepaalde gebieden en vindt het fijn om met hem of haar over je eigen onzekerheden te praten. Je krijgt er deze week ook echt nieuwe inzichten door.

Financiën: Als je kinderen hebt, geef je hier nu meer geld aan uit. Dit kan in de vorm van een lening zijn, maar ook een gift. Voor jezelf heb je nu weinig nodig en uitgaven aan overbodige luxe zijn al helemaal niet aan de orde.

Werk: Laat je niet gek maken door iemand die het vooral leuk vindt om je op de kast te jagen of het eigenlijk niet zo kwaad bedoelt als je misschien denkt. Wanneer je de dingen niet zo persoonlijk opvat, is er eigenlijk niets aan de hand.

Persoonlijk: Je bent wat sneller afgeleid, waardoor zowel zakelijk als privé de dingen niet helemaal lekker lopen en meer tijd kosten dan je zou willen. Neem gewoon wat vaker een korte pauze of doe het in etappes.

Weegschaal

Liefde: Ervaringen uit het verleden steken de kop op. Praat hier gerust over met je partner, hij of zij zal het zeker begrijpen. Een heerlijke thuisbezorgde maaltijd van jullie favoriete restaurant is het begin van een ontspannen avondje samenzijn.

Financiën: Je financiën zitten nog steeds in de lift, maar niet vanzelf. Je werkt er enorm hard voor en blijft ook bezig met het maken van nieuwe plannen op dit gebied. Je ideeën voor de toekomst zien er goed uit, dus probeer hier ook echt iets mee te doen.

Werk: Je kunt deze week rekenen op grote belangstelling van je collega’s en/of cliënten, waarbij je de kans krijgt anderen te inspireren en te motiveren.

Persoonlijk: Hoewel je dol bent op je vrienden, wil je niet worden geclaimd door wie dan ook. En laat dit nou net hetgeen zijn wat er nu gebeurt. Als je niet direct reageert op zijn of haar appjes en je voicemail de telefoontjes laat beantwoorden, is het zo opgelost.

Schorpioen

Liefde: Je voelt van alles, maar slikt meer dan de helft van deze gevoelens in. Je hebt het idee dat je partner je in bepaalde opzichten niet helemaal (of helemaal niet?) begrijpt en bespaart je liever de moeite.

Financiën: Er is kans op een onverwachte en meer dan royale gift, terugbetaling, bonus of uitkering waar je super blij mee bent.

Werk: Als je problemen kunt oplossen, ben je helemaal in je element. Je wordt deze week op je wenken bediend. Er is van alles aan de hand en jij mag uitzoeken wat. Leuk, leuk!

Persoonlijk: Als je kinderen of kleinkinderen hebt, zijn zij deze week een grote bron van inspiratie voor je. Hun spontane uitspraken en onbevangen gedrag brengen je op nieuwe ideeën. Vooral met het oog op creativiteit en spiritualiteit kun je er alle kanten mee op.

Boogschutter

Liefde: Je doet je best om je geliefde te helpen het beste uit zichzelf te halen, maar helaas zonder succes. Je partner zit niet prettig in zijn of haar vel en ziet overal beren op de weg. Misschien kun je het beter even laten.

Financiën: Op financieel gebied verandert er weinig, maar dat is in jouw geval alleen maar positief. Het blijft er gunstig en hoopvol uitzien, zelfs als je minder uren kunt werken is er nog niets aan de hand.

Werk: Je gezonde nieuwsgierigheid in combinatie met je intellect zorgen ervoor dat je prima resultaten zult behalen. Daarbij zit je ontzettend hoog in je concentratie en heb je veel zin om nieuwe kennis op te doen. Een superweek!

Persoonlijk: Hoewel je nooit vergeet wat iemand voor je heeft gedaan, doe je zelf soms beloftes die je niet waar kunt maken. ‘Misschien’ is een handig woord dat geen verplichtingen met zich meebrengt.

Steenbok

Liefde: Hoewel je momenteel meer moeite hebt met het uiten van je gevoelens, doe je er wel alles aan om het je partner naar de zin te maken en goed met hem of haar te communiceren. Je luisterend oor is ook veel waard.

Financiën: Als er nog een bedrag openstaat dat je dient terug te betalen, kun je dit beter direct doen wanneer je je salaris hebt ontvangen, zodat je je uitgaven hier de rest van de maand op kunt aanpassen.

Werk: Je geduld en praktisch denkvermogen werpen steeds meer vruchten af. Je gaat met de dag vooruit in je ontwikkeling en maakt grote stappen. Wat is je eerstvolgende doel? Grote kans dat je dit op korte termijn zult bereiken.

Persoonlijk: Hoewel de huidige situatie het sowieso niet toelaat om iets met een grote groep vrienden te ondernemen, heb je hier ook allerminst behoefte aan. Je vindt het wel even prima zo, je verveelt je geen moment.

Waterman

Liefde: Natuurlijk vind je het heerlijk om je partner thuis om je heen te hebben, maar echt samen iets doen schiet er wegens je drukke agenda helaas even bij in. Geeft niets, tijd voor -en met jezelf is ook wel weer eens fijn.

Financiën: Middels je sociale contacten is het mogelijk om extra geld te verdienen of om plannen te maken voor een toekomstige samenwerking. Durf zelf ook gerust te informeren, desnoods via via.

Werk: Je komt er niet helemaal uit op je werk en dat vind je op zijn zachtst gezegd vervelend. Het feit dat je iemand anders om hulp moet vragen en je je hierbij afhankelijk dient op te stellen irriteert je mateloos, vooral als er ook nog een beroep wordt gedaan op je geduld.

Persoonlijk: Je stelt je begripvol op naar je omgeving en hebt absoluut geen zin om partij te trekken voor wie dan ook. Uiteraard denk je er het jouwe van, maar weet je? Laat ze het fijn zelf even uitzoeken.

Vissen

Liefde: Je wilt je het liefst even helemaal afsluiten van de nare dingen die zich momenteel in de maatschappij afspelen en gelukkig denkt je partner er net zo over. Jullie vinden je eigen weg om het ondanks alles toch leuk te hebben samen.

Financiën: Op financieel vlak is het nog even passen en meten geblazen. Nog even geduld tot ongeveer half februari, dan komt er stukje bij beetje weer meer geld in het laatje.

Werk: Je kunt deze week nogal overtrokken reageren op kleine gebeurtenissen. Probeer je niet om alles druk te maken. Ten eerste lijdt je humeur eronder en ten tweede lost het niets op.

Persoonlijk: Op het gebied van vriendschap ben je je ervan bewust dat het soms beter is om te slikken dan te stikken. Hoewel je jezelf prima kunt verwoorden, zal alles wat je nu zegt tegen het zere been zijn - met als gevolg een ruzie waar je niet op zit te wachten.