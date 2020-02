Interessant! Ervaringsdeskundige Fleur (15) verklaart het pubergedrag

Mijn moeder stuurde het artikel van Saskia naar mij door. En... ik begreep Saskia! Pubers zíjn ook rare wezens. Ik bedoel, we zitten zo ongeveer driekwart van de dag op onze kamer en helpen niet mee in huis. Hoe moet dat als we later zelf kinderen krijgen? De meeste pubers weten waarschijnlijk niet hoe de wasmachine werkt, ze verwachten gewoon dat hun kleding schoon is als ze het aan willen hebben. Hun kamer is een zwijnenstal en de puber is het luie varken dat daar woont en geen zin heeft om op te ruimen.

Visite

Op een gegeven moment zijn je ouders er klaar mee en ruimen het zelf op als er bijvoorbeeld visite komt. Maar later, als wij op onszelf gaan wonen, moeten we alles zelf uitzoeken. Hoe werkt de wasmachine? Hoe moet je strijken? Hoe bereid je een maaltijd? Dat zijn allemaal belangrijke vragen die wij niet kunnen beantwoorden als het zo doorgaat. Wij steunen te veel op onze ouders, verwachten dat ze alles voor ons doen.

Ik denk, dat ik, als het nodig is best voor mijzelf kan zorgen. Ik weet hoe de huishoudelijke apparaten werken en vind koken best leuk. Maar het opruimen van mijn kamer, tja dat zit er bij mij niet echt goed in. Maar wat is nu de reden dat pubers zo doen? Mijn mening op dit vraagstuk is simpel: Ik denk dat de pubers weten dat ze aan het opgroeien zijn en binnenkort uit huis gaan om hun leven buiten het ouderlijk huis te starten.

Maar diep van binnen willen ze zich nog een beetje kind voelen, hierdoor willen ze nog een beetje afhankelijk zijn van hun ouders, maar ze willen ook cool overkomen bij hun vrienden, waardoor ze afstandelijk kunnen reageren. Ik vind het dus goed dat Saskia haar kinderen heeft laten zien wat zij allemaal in het huis doet en dat haar kinderen dat later ook te wachten staat. In de praktijk kan je namelijk beter leren dan in theorie.