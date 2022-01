Dry January, even geen telefoon... Dit zijn de goede voornemens van de VROUW-redactie!

Hoofdredacteur Marieke

„Ik doe dit jaar voor de achtste keer mee aan Dry January, dus ik drink de hele maand geen alcohol. Maar omdat ik ook een paar kilootjes kwijt wil, ga ik deze keer misschien wel een maandje langer door, dus tot 1 maart. Ik moet eerlijk zeggen dat het er wel vanaf hangt wanneer de kroegen weer opengaan…”

Glossy coördinator Sabine

„Zo min mogelijk tot morgen laten liggen. Dus deadlines meteen afwerken, opruimklusjes zo snel mogelijk doen, dat rottige telefoontje gewoon meteen plegen en ergens direct een feest van maken als dat kan.”

Merkcoördinator Daniëlle

„Mijn goede voornemen? Een nieuwe auto kopen!”

Eindredacteur Kim

„Ik ben na een paar maanden héérlijk alles eten en drinken weer begonnen met Dry January. In het begin vind ik het altijd moeilijk, maar vorig jaar hield ik het spontaan vier maanden vol, ik verlangde totaal niet naar een wijntje, bubbel of bier. En ik ga ook meedoen met VROUW’s Lekker in je vel-challenge, zin in!”

Eindredacteur Marijke

„Mijn goede voornemen is om elke dag iets aardigs tegen de mensen in mijn omgeving te zeggen. Ik wil mezelf ook proberen wat meer uit te dagen en genieten van al het moois dat op mijn pad komt. O ja, en misschien wat vroeger naar bed gaan…”

Vormgever Marion

„Ik heb nog nooit goede voornemens gemaakt in mijn leven, maar dit jaar neem ik me toch iets voor. Heel afgezaagd: ik wil aan mijn conditie werken. Veel wandelen was leuk en goed in coronatijd, maar mijn conditie is achteruit gegaan. Online staan hele goede workouts die ik drie keer per week wil doen. En dan zou het fijn zijn als ik wat kilo’s kwijtraak.”

Online redacteur Anouk

„Meer water drinken! Ik heb het altijd al moeilijk gevonden om aan die anderhalf à twee liter water per dag te komen, maar door het thuiswerken is dit voor mij nog lastiger geworden. Ik neig nu toch eerder naar heel veel koffie. Ik heb mezelf daarom voorgenomen om vanaf nu een grote fles water naast me neer te zetten, die aan het einde van de dag écht op moet.”

Journalist Mariëlle

„Mijn goede voornemen is om in 2022 een betere balans tussen werk en privé te vinden. Ik ben gek op mijn werk en besteed er daarom graag tijd aan, maar af en toe vergeet ik dat familie, vrienden en tijd voor mezelf net zo belangrijk zijn – en misschien zelfs wel belangrijker.”

Social media redacteur Daisy

„Ik wil een paar kilo afvallen omdat ik ga trouwen. Daarom doe ik mee aan de Lekker in je vel-challenge! Daarnaast wil ik dit jaar meer boeken lezen. Ik ben onwijs fan van lezen, vond het vroeger echt heerlijk, maar kom er steeds niet aan toe en zit veel te veel op mijn telefoon. Daar wil ik vanaf. Ik heb zelfs met een vriendin een leesclubje opgericht!”

Social media redacteur Maria

„Mijn belangrijkste goede voornemen van 2022 is minder snoepen! Ik durf wel te zeggen dat ik een snoepverslaving aan het ontwikkelen ben en dat mijn tandarts (en ikzelf) daar niet blij van worden. Er is dus werk aan de winkel. Ook wil ik dit jaar echt naar die sportschool (zodra we weer mogen). Ik weet het, heel cliché, maar ik heb mijn abonnement al afgesloten! Dus dat is een goede eerste stap.”

Stagiair Naomi

„Mijn goede voornemen voor dit jaar is om meer te genieten van de kleine dingen in het leven. En de nare dingen niet mijn dag over te laten nemen, maar eerder los te laten.”

Stagiair Sanne

„Mijn goede voornemen voor dit jaar is om zeven kilometer te kunnen hardlopen. Afgelopen jaar wilde ik meedoen aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. De nachteditie is zeven kilometer, daar had ik totaal niet voor getraind. Dus toen hij werd afgelast vanwege corona, vond ik dat niet zo erg. Nu is mijn voornemen om in november zeven kilometer te kunnen hardlopen. Dat is nog best een uitdaging, aangezien ik al buiten adem ben na één trap oplopen.”

Stagiair Roos Mensink

„Dit jaar wil ik meer genieten van de echte, offline dingen. Samen met vrienden tijd doorbrengen, reizen, muziek maken of een keer een nieuwe hobby oppakken zoals borduren, koken of dansen!”