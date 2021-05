Floor had morbide obesitas en onderging een maagverkleining: ’Daarna begint het pas’

Ze leed aan morbide obesitas. Lichamelijk leverde ze veel in. Had slaapapneu, slikte medicatie voor een hoge bloeddruk en had altijd pijn. Ze was vaak wel gelukkig en vele dingen lukten in haar leven, maar dat afvallen was een eeuwige strijd. Een maagverkleining heeft haar leven een reset gegeven. En nu begeleidt zij mensen die last hebben van hun overgewicht of een maagverkleining hebben ondergaan.

„Het duurt jaren voordat mensen de keuze maken voor een maagverkleining. Ik zelf ben er ook eentje van. Deze beslissing maak je niet tussen de soep en de aardappels. Net zo min als dat je veel aankomt tussen kerst en oud en nieuw. Vaak gaan er jaren aan vooraf van lijnen, teleurstellingen, weer dat ene dieet proberen en je onderdompelen in het vergelijken van anderen.

Januari 2016

1% van de mensen met morbide obesitas lukt het om blijvend gewicht te verliezen zonder operatie. Ik had met mijn BMI van 37 naast allerlei andere lichamelijke klachten, ook morbide obesitas. Morbide staat voor dodelijk.

Ik had al zoveel geprobeerd en zag mezelf als een drugsverslaafde die de cirkel niet meer kon doorbreken om af te kicken zonder hulp. Ik lag niet onder de brug, ik had geen schulden, ik had geen ruzies. Wat ik wel had was een prachtig gezin, een huis, een baan, een fijn huis en geweldige vrienden. En toch was ik niet in staat om één ding goed aan te pakken en dat was mijn gewicht. Schuld en schaamte volgden elkaar op.

Er wordt nogal eens met zinnetjes gesmeten als: ’Elke pondje gaat door het mondje’, ’eigen schuld dikke bult’ en ’lekker makkelijk zo’n maagverkleining’. En ergens, is dit voor een deel waar.

Want, ik ben niet dik geworden door enkel alleen komkommers te eten. Ik ben ook niet dik geworden door elke dag een uur te sporten. Nee, ik ben er zelf echt wel debet aan. Dus die hand steek ik in eigen boezem. Wel bezat ik het onvermogen om het zelf te doen. Ik bleef in die cirkel rondlopen.

Mijn zelfbeeld daalde tot een dieptepunt, maar ook mijn gezondheid zorgde ervoor dat ik in een mineurstemming was beland. Ik sliep slecht, dat veroorzaakte meer cravings in zoet, ik voelde me hierdoor nog vermoeider.

Huisarts

Toch trok ik de stoute schoenen aan en besloot ik naar de huisarts te gaan voor een verwijzing. Deze verwijzing had ik nodig om geopereerd te worden. De huisarts gaf direct groen licht. Ze zette mij op een weegschaal en zei: Zo, je bent zelfs 18 kilo zwaarder dan ik.

En deze huisarts had een derrière waar je U tegen zegt. Ik voelde me dus nog dikker dan ik mij het uur daarvoor voelde. De opmerkingen die mensen soms tegen mij maakten waren niet van de lucht. Achteraf gezien, was ik er ook wel erg gevoelig voor. Het raakte me zo diep dat ik daar dus ook vaak weer meer van ging eten.

Na drie maanden lag ik al op de operatietafel.

Nieuw tijdperk

Op 9 juni 2016 startte er een nieuw tijdperk. Dat ik vijf dagen erna een maagbloeding kreeg en een tijdje een sonde heb gehad, neem ik voor lief. Want mijn leven is wel degelijk veranderd. In positieve zin.

Naast dat ik een gezond BMI heb, merk ik ook dat ik veel minder bezig ben met wat anderen van mij vinden. Ik durfde altijd wel om uit mijn comfortzone te stappen, maar dat ik nu mijn eigen bedrijf heb, ontslag nam in de gevangenis als psychiatrische verpleegkundige, is wel een grote stap geweest.

Ook heb ik mensen verloren. Mensen die mijn verandering lastig vonden. Gelukkig heb ik mijn dierbaren nog en heb fantastische mensen leren kennen. Een maagverkleining mag je zien als een kans, een reset, maar je moet echt aan de slag met jouw patronen. Hiermee bedoel ik, welk patroon heb je wat jou niet meer dient?

Uitdagingen

Het eerste jaar zal dat nog niet zo opvallen na de operatie, maar daarna begint het pas. De uitdagingen, de verleidingen. Je kan ook meer eten en hoe ga je om met überhaupt tegenslagen? Loop je dan als vanzelfsprekend naar de voorraadkast om die leeg te plunderen? Of als je moe bent, je al Netflixend die zak chips leeg eet?

Bewustwording is stap één. En pas dan kan je er iets mee doen. Het daadwerkelijk voelen wat je voelt en dit even accepteren hoort ook hierbij. In plaats van het verdoven met chips en chocolade.

Mensen vragen wel eens aan mij: hoe blijf jij op gewicht? Ik antwoord dan met: „Ik wandel elke dag minimaal 90 minuten, zorg met name voor voldoende eiwitten en groente. In combi met langzame koolhydraten en gezonde vetten.

Verder is voor mij slaapgebrek en stress de trigger om aan te komen. Dus, let ik erop dat dit in orde is, dat er balans is. Als ik even mijn dag niet heb mag dat er zijn, duurt dit langer, is er werk aan de winkel.

Ik geloof erin dat je als mens mag investeren in jezelf. Zie jouw lichaam als iets unieks. Verpest het niet door altijd maar te leven volgens de regels van de ander, ook dat zorgt voor veel mensen met morbide obesitas dat ze niet volledig naar hun potentie leven.