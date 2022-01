Daghoroscoop 1 februari - Neem geen impulsief besluit, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Al sinds 2019 zijn jouw gezin en familie superbelangrijk voor jou en dat blijft ook dit (en volgend) jaar zo. Deze focus zal zorgen voor de beste scenario’s, ook als situaties voortdurend veranderen. Door je inzet houd je de boel bij elkaar, ook als er verwijderingen en/of crises ontstaan.

RAM

Je kunt de kans krijgen om doelstellingen en wensen te heroverwegen. Toon anderen dat je vertrouwen hebt in jouw ideeën. Je kunt inventieve oplossingen bedenken voor problemen die ontstaan. Ga lunchen met een nieuwe collega.

STIER

Een emotionele woordenwisseling kan je bloed doen koken. Las een pauze in, zet je gezonde verstand in werking en zeg niets waarvan je spijt krijgt. Een aangeboden baan kan precies zijn wat jij zoekt en ook nog met het juiste salaris.

TWEELINGEN

Je kunt het gevoel hebben dat je op de een of andere manier tekortschiet. Dit is echter geen dag om een impulsief besluit te nemen. Steek de extra energie waarover je vandaag beschikt in een nieuwe opdracht.

KREEFT

Met een zakenrelatie kan frictie ontstaan over normen, waarden of geld. Laat je niet van de wijs brengen door andermans woede. Luister naar wat mensen te zeggen hebben, vooral over zaken waar zij waarde aan hechten.

LEEUW

Deze dag kan worden gekenmerkt door emotionele uitbarstingen en mensen met onredelijke verwachtingen. Onenigheid wordt voorkomen als jij anderen al vroeg op de dag laat weten waar je wel en niet toe bereid bent.

MAAGD

Maak een lijst van te volbrengen taken, betaal rekeningen en ruim rommel op. Leer een nieuwe vaardigheid die je werk ten goede kan komen. Maak een afspraak voor een check-up als je gezondheid jou bezighoudt.

WEEGSCHAAL

Je kunt geheel van de kaart raken door een op handen zijnde verhuizing en de hoeveelheid werk die daarmee gepaard zal gaan. Schakel een gerenommeerd verhuisbedrijf in. Op creatief gebied kan er sprake zijn van een doorbraak.

SCHORPIOEN

Je kunt aan de vooravond staan van een nieuw persoonlijk project of je moet je bezighouden met de voorbereiding van een groot sociaal gebeuren. Het is een geschikt moment om een gevoelig onderwerp te bespreken met je moeder of moederfiguur.

BOOGSCHUTTER

De nadruk ligt op activiteiten en gebeurtenissen in de huiselijke kring. Beteugel je tegendraadsheid en zucht naar vrijheid. Werk in je eentje als anderen jou ergeren. Overhaast gedrag vergroot de kans op een ongeluk.

STEENBOK

Onrust kan jou aanzetten tot verschillende nieuwe ervaringen. Maak reizen een normaal onderdeel van je routine en gebruik het niet om het dagelijks leven te ontvluchten. Laat je door details niet afleiden van het grote geheel.

WATERMAN

Zorgen kunnen vandaag zachtjes wegebben en je zult in staat zijn er vervolgens positief op te reageren. Druk niet je zin door, want dan verlopen jouw zaken niet volgens plan. Bedenk een slimme manier om meer te verdienen.

VISSEN

Zware verantwoordelijkheden kunnen jouw dag verzieken. Angstige gedachten zijn je grootste vijand. Denk niet te veel aan de dag van morgen. Wees blij met wat je hebt. Het is een uitgelezen moment om met een dagboek te beginnen.

