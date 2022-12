’Ik stelde het ‘nooit-meer-een-lekker-wijf’-moment zo lang mogelijk uit’

Stats: nog 36 weken tot V-day, fluitende bouwvakkers, een datum ‘prikken’ en de angst om af te takelen.

Volgens mij is er een tijdje gedoe geweest om (na)fluitende bouwvakkers. Dat dat seksistisch was en écht niet meer kon. Geen idee of dat nog speelt. Naar mij fluiten ze eigenlijk nooit meer. Maar dat heeft meer met mijn leeftijd te maken dan met seksisme, vrees ik.

Meer tijd voor andere dingen

Ouder worden betekent kwaaltjes krijgen, slechter slapen en... je looks verliezen. Maar ik ben een optimistisch persoon en laat me niet kisten. Slechte schouder? Kun je prima mee hardlopen. Slecht slapen? Meer tijd voor andere dingen. Maar het verlies van mijn looks nu ik écht naar de vijftig ga? Daar heb ik wel een beetje moeite mee.

Hé lekker wijf

Ik heb me nooit gestoord aan gefluit of opmerkingen op straat. Sterker nog, ik vond het altijd wel een goed teken. Dat ik er leuk uitzag, dat ik er mocht zijn. Ik zwaaide terug en dat werd gewaardeerd. ‘Hé lekker wijf’, vond ik ook prima. ‘Ziet er goed uit!’, kom maar door. O ja, er was er wel eens een die te ver ging maar die kon je ook prima negeren. Zolang niemand met zijn poten aan me zat, vond ik allemaal prima. Ik ga wel goed op complimentjes.

Datum prikken

Na jaren sporten en schoonheidsspecialisten, begon ik een paar maanden geleden met botox-in-de-frons. Ik had net twee coronaprikken, een booster én een injectie in mijn schouder gehaald en dacht: nu kan ik net zo goed doorpakken. Dus ‘prikte’ ik een datum. Ik wilde het gevreesde ‘nooit-meer-een-lekker-wijf’-moment gewoon nog even uitstellen. Het resultaat was echt mooi en ja, het is verleidelijk om behalve de frons meer te doen. Maar daar ga ik niet aan beginnen. Je hoeft maar één blik op Tori Spelling en Nicole Kidman te werpen om te weten dat je ook te ver kunt gaan.

Spiegeltje spiegeltje

Naast botox zijn er een heleboel andere (natuurlijke) manieren om er een beetje goed uit te zien. Ik probeer van alles (alhoewel ik niet zover ga dat ik alcohol laat staan). Het resultaat is dat ik niet ontevreden ben als ik in de spiegel kijk. Tenminste, als het licht een beetje goed is. Is dat laatste niet het geval dan komt het regelmatig voor dat ik flink schrik. Weer een rimpel erbij! Sommige spiegels negeer ik inmiddels (licht niet goed). Of ik praat ertegen: ‘Nou, lekker aardig ben jij weer vandaag!’.

Charmante vrouw?

Afijn, het is vechten tegen de bierkaai, dat realiseer ik me natuurlijk wel. Er komt een moment dat het lekkere wijf definitief plaatsmaakt voor (hopelijk) een charmante vrouw. Hoe goed het licht ook is. Tegen beter weten in sport ik nog maar even door, smeer ik nog wat extra en wie weet laat ik de volgende keer toch ook even de kraaienpootjes aanpakken. In de hoop dat er toch ook - na mijn vijftigste - nog eens een keer een bouwvakker naar me fluit.

