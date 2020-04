Hoe ga jij het organiseren als je kinderen weer naar school moeten?

Waar hoop jij op als ouder?

Verwarring

Minister Slob verwacht van de basisscholen dat ze 11 mei het onderwijs in de klas weer oppakken. Mocht dit problemen opleveren, dan kunnen de scholen aankloppen bij het ministerie en de schoolbesturenkoepel. Maar hoe alles uitgevoerd moet worden op een lesdag, is nog onduidelijk. Hoe houd je anderhalve meter afstand met kleine kinderen die de coronaregels niet begrijpen?

Onzekerheid

Bij die vragen komt veel onzekerheid kijken. Zo ook over de buitenschoolse opvang, want hoe past de opvang zich aan de irreguliere schooltijden aan? Is het voor hen mogelijk om nu ineens vroeg in de middag al open te gaan, in plaats van na 15 uur? Voor de ouders komt er dan ook de zorg bij van het werk. Want wat als er gekozen wordt voor halve dagen en er geen goede aansluiting is met een buitenschoolse opvang?

Praat mee

