Melissa was prematuur: ’De kans dat ik de geboorte zou overleven was twee procent’

„Mijn moeder had geen last van vreemde zwangerschapsklachten, ze had nergens last van. Tenminste dat dacht ze toen ze naar het streekziekenhuis ging voor een geplande zwangerschapscontrole. Tijdens deze controle kwamen ze erachter dat ik te klein was voor het aantal weken dat ik in de buik zat. Het advies van de gynaecoloog was rust houden. Dit deed ze, maar helaas hielp dit niet.

Bekijk ook: Tienermoeder Romy bevalt met 26 weken

Mijn moeder werd opgenomen in het streekziekenhuis, maar veel konden ze hier niet voor haar betekenen, want zij waren destijds niet gespecialiseerd in zulke kleine baby’s. Met de ambulance werd mijn moeder naar een academisch ziekenhuis gebracht waar ze verder onder controle gehouden moest worden.

Spoed

De professoren en artsen vertelden mijn ouders duidelijk wat de toekomst zou kunnen worden. Terwijl mijn vader gewoon aan het werken was lag mijn moeder in Maastricht. Voordat mijn ouders het wisten ging alles in een versneld tempo.

Mijn moeders bloeddruk ging omhoog en mijn hartslag in de tegengestelde richting omlaag. Ik, Melissa, moest geboren worden en wel met spoed! Anders was er een kans dat mijn moeder en ik het beiden niet zouden overleven.

Bevalling

Mijn vader werd gebeld dat hij naar het ziekenhuis moest komen, want de bevalling zou gaan beginnen. Hij hoefde zich niet te haasten, hij kon er toch niet bij aanwezig zijn. Ik werd geboren middels een keizersnede.

De kans dat ik de geboorte zou overleven was twee procent. Als ik het zou overleven zou ik volgens de artsen zwaar beperkt worden en kon ik waarschijnlijk nooit thuis wonen. Dagen, weken, maanden gingen voorbij. Het was een onzekere periode, verschillende keren ging het erg slecht en was het nog maar de vraag of ik het zou overleven. Mijn ouders moesten wachten tot ik sterk genoeg was om naar het streekziekenhuis te gaan.

Controles

Na vier maanden ziekenhuis was het moment eindelijk daar, ik was sterk genoeg en mocht mee huis. Ook na de periode in het ziekenhuis heb ik nog verschillende controles gehad. Uit een van de ze controles is gebleken dat ik slechthorend en -ziend ben. Dat ik slechtziend ben is niet zo bijzonder, mijn sterkte is niet veel erger dan de gemiddelde sterktes hier in Nederland. Dat is makkelijk op te lossen met een bril, die draagt tegenwoordig bijna iedereen. Iemand die al op jonge leeftijd slechthorend is dat zie je daarin tegen minder vaak.

Vanaf mijn zesde levensjaar maak ik gebruik van hoortoestellen. Ik weet niet beter, ik ben er mee opgegroeid. Voor mij is dit normaal. Ben ik door mijn vroeggeboorte anders? Nee! Dat mijn geboorte anders is verlopen dan een normale geboorte wil niet zeggen dat ik anders ben. Ja, ik heb gevolgen van mijn geboorte overgehouden, maar ik ben gewoon mezelf.

En nu?

Ik ben gewoon naar reguliere scholen gegaan en heb inmiddels twee mbo-opleidingen afgerond en ben nu bezig met mijn derde opleiding (BBL). Ook werk ik al weer bijna drie jaar in de gehandicaptenzorg; een sector waar mijn hart ligt.

In mijn vrije tijd doe ik leuke dingen samen met mijn familie, vriend, vrienden en heb ik mijn eigen blog op Facebook en Instagram. Op mijn blog probeer ik meer bekendheid te creëren over wat een vroeggeboorte precies inhoudt. Maar ook wil ik mensen meer vertellen over hoe het nou is om (op jonge leeftijd) slechthorend te zijn en in het dagelijks leven te leven met hoortoestellen. Voor mij is dit heel normaal, maar iemand die niemand kent in deze situatie weet niet hoe het is en kan zich er niks bij voorstellen. Of ik het met Van Klein naar Groot wel duidelijk kan maken dat weet ik niet, ik kan het proberen.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.