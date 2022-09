Modestijl Queen door de jaren heen: colorblocking was haar middle name

Op menig foto van het Britse koningshuis is het duidelijk te zien: de Queen was het absolute middelpunt, niet alleen qua persoon maar ook qua looks. Ze schroomde namelijk totaal niet - ook niet op hoge leeftijd - om flink op te vallen en uit te pakken. Colorblocking was haar middle name.

Broche

Elizabeth was niet bang om flink uit te pakken. Her Majesty had haar eigen stijltje en week daar al jaren niet meer vanaf. Met een totaal eigen signatuur wist ze iedere keer weer te verrassen. Allereerst vanwege haar voorliefde voor kleuren: kermis- en snoepjeskleurtjes wel te verstaan. Zoals felgekleurde jassen, driekwart, altijd hetzelfde model met kraagje en beeldige knopen.

Swipe door de foto’s heen en bekijk hoe Elizabeth er door de jaren heen uitzag:

Het geheel afgestyled met een hoed in dezelfde kleurstelling, al dan niet versierd met wat gezellige bloemen om het totaal nog iets meer op te fleuren. De bekende hoed met rand was haar favoriet, niet te groot, maar ook niet te overzien. En niet te vergeten: altijd een broche op de linker rever en een parelketting om de hals! Onder de arm of bungelend aan de arm een handgemaakte tas, vaak in het zwart lak, maar soms ook in de kleur van de outfit. De inhoud daarvan was ook altijd hetzelfde: een zakdoek, lippenstift en een foto van prins Philip. Haar bijpassende jersey handschoenen zijn haar handelsmerk geworden. Daarnaast droeg ze ook trouw de handgemaakte stevige instappers met blokhak van het merk Anello & Davide.

Matching Queen

Elizabeth was klein van stuk, maar had een grootse eigen stijl ontwikkeld die af en toe deed denken aan wijlen queen mother die ook hetzelfde goede kleurgevoel had. Niet voor niets wordt ze de ‘matching’ queen genoemd, vanwege haar voorliefde voor vrolijk makende tinten zoals lila, paars, geel, fuchsia roze, kobaltblauw en turquoise. Zelfs in het hippe neongroen is zij al eens verschenen want grijze, saaie outfits waren niets voor haar. In haar vrije tijd wilde ze nog wel eens een sjaaltje losjes om het hoofd knopen en in een beige Burberry-jas verschijnen, maar bij belangrijke gelegenheden pakte ze altijd flink uit.

Voor hele officiële gelegenheden kwam ook regelmatig een tiara uit de kast die haar al van jongs af aan een koninklijke uitstraling gaf.

Onder de bekende gekleurde mantels droeg ze bij voorkeur gebloemde jurken of andere vrolijke prints en dessins in dezelfde kleurstelling, keurig tot over de knie en nooit maar dan ook nooit daarboven. Het leuke is dat ze ook regelmatig een outfit meerdere keren droeg of deze zelfs liet vermaken tot een totaal ander geheel.

Zelfs als het regent wist ze haar paraplu op de kleuren van haar ensemble af te stemmen. Als het kon koos ze in dat geval voor een doorzichtige paraplu met bijvoorbeeld een roze, rode of turquoise rand aan de onderkant. Ook scheen de koningin na al die jaren nog steeds haar eigen make-up te doen. Ook daar was ze standvastig in: niet te veel opsmuk, maar net genoeg om een beetje kleur in het gezicht te geven.

Broek

In haar jonge jaren ging Elizabeth nog wel mee met de heersende modetrends en droeg ze ook als een van de eerste prinsessen heel vooruitstrevend een broek in de jaren vijftig. Dat was wel wat voor haar, want volgens de mensen die haar goed kennen was de koningin vooral praktisch ingesteld als het om kleding ging en is ze altijd een groot fan geweest van betere stofkwaliteiten. Volgens Bethan Holt, schrijver van het boek The Queen, 70 years of majestic style, wist ze precies wat ze wilde op modegebied en werd ze ook vaak bijgestaan door haar nog hippere, vier jaar jongere zusje Margareth. Samen gingen ze in hun jonge jaren ook als tweelingduo gekleed. Elizabeth werd als baby door haar moeder overigens niet in wol gehuld zoals gebruikelijk maar in katoen, dit omdat ze dat een stuk minder onooglijk vond dan een kind als propje in een gewaad van wol.

New Look

Couturier Norman Hartnell tekende voor Elizabeths trouwjurk met volop bloemen aangebracht op de jurk, inclusief kristallen en parels. Hoewel de jurk heel rijk en duur oogt is niks minder waar, want deze moet in de oorlogsjaren gemaakt zijn en toen waren de stofcoupons op de bon. Burgers doneerden hun coupons voor de Queen en ze kreeg ook extra coupons van de staat om de stof voor de jurk bij elkaar te krijgen. In de jaren vijftig ging ze vervolgens helemaal mee met de bekende New Look van Dior met de wespentaille, een strak lijfje van boven en volop meters stof in de klokkende rokken. Dit als reactie op het tekort aan stof in de oorlogsjaren werd in de jaren vijftig dus direct gecompenseerd door ontwerper Christian Dior.

Ook de bekende off shoulder jurken waren een handelsmerk van de jonge Elizabeth die daar graag een tiara en een parelketting bij droeg. Doorgaans koos de Queen voor Britse designers, maar haar fascinatie voor de zijden sjaals van het Franse modehuis Hermès was daar een flinke uitzondering op. Ze schijnt heel wat exemplaren in de kast te hebben en als ode aan hun beroemde klant maakte het modehuis voor haar 90e verjaardag een speciale sjaal met een paardenthema.

Kreukvrij

De hoofdkleedster van Elizabeth is sinds 1994 Angela Kelly, de vrouw die naar verluid haar wasmachine verkocht om van dat bedrag een fatsoenlijke outfit te kopen toen ze uiteindelijk een sollicitatiegesprek bij de Queen had. Het is waarschijnlijk volledig aan Angela te danken dat Elizabeth nooit betrapt is op een modefoutje of uit de band sprong met haar kledingkeuze.

Haar perfecte modeformule bleef immers tot aan haar dood een rok op knielengte, een gekleurde jas erover met matching hoed, gebloemde jurken en simpele accessoires. Supergestyled en keurig, maar nooit over de top.