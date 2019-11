Miranda werd jaren misbruikt door haar neef

Als ze nu kinderen in die leeftijdscategorie ziet, beseft Miranda hoe jong ze was toen haar neef tijdens het oppassen toenadering zocht, haar liet zien ’hoe je met iemand zoent die je heel erg lief vindt’. „Het misbruik ontstond gaandeweg. Ik werd langzaam meegenomen in dat proces. Daarom had ik niet in de gaten wat er gebeurde. Ik was nog zo jong. Ik kreeg die dingen pas later in de gaten. Toen het al te laat was en ik in dat web gevangen zat.”

Bekijk ook: Jeannette werd verkracht op de camping

Gemanipuleerd

„Wel zorgde ik ervoor dat niemand het wist of zag. Omdat ik bang was voor de consequenties. Hij had gezegd dat mijn oma zou overlijden omdat ze - als het zou uitkomen - het verdriet niet zou aankunnen. En dat wilde ik natuurlijk niet. Zo werd ik gemanipuleerd. Ik voelde mij verantwoordelijk voor het bij elkaar houden van mijn familie. Ik wilde niet dat iemand verdriet zou hebben om iets wat mij overkwam.”

Al op 7-jarige leeftijd was Miranda bang dat ze zwanger zou worden: „Ik wist niet precies hoe je zwanger kon raken, maar dacht wel: ’Hier krijg je kinderen van’. En ik dacht: ’Als ik nu maar niet dikker word’. Ik had geen idee hoe ik het zou moeten oplossen.”

Eenzaamheid

Het misbruik en de eenzaamheid hebben Miranda lang in hun greep gehouden. „Op mijn achttiende kon ik niet meer verder. Ik dacht: ’Of ik ga dood, of ik ga het vertellen’. Toen ik het mijn moeder vertelde, was ze intens verdrietig. Maar er viel ook wel een aantal kwartjes.”

„Omdat ik het niet aan mijn vader durfde te vertellen, heeft mijn toenmalige vriend dat gedaan. En mijn vader werd natuurlijk woedend. Het hele gebeuren heeft grote impact gehad en er is inderdaad gebeurd waarvoor ik vreesde: de familie is uit elkaar gevallen. Sommigen schamen zich, anderen deden of het nooit gebeurd is. En eigenlijk begint dan het grote zwijgen opnieuw.”

Taart

Als haar neef op een feestje komt waar Miranda ook is, krijgt hij gewoon thee en een stukje taart en wordt er nergens over gesproken. „Misbruik binnen de familie is complex. Iedereen maakt deel uit van hetzelfde systeem, heeft het er zwaar mee: slachtoffer, dader, omstanders...”

Tegenwoordig is het haar missie om mensen die misbruik vermoeden of meemaken te laten weten dat ze hulp kunnen krijgen. „Heleen Minderaa, regisseur en hele goede vriendin, heeft een documentaire gemaakt van mijn verhaal. Ze heeft precies de goede toon geraakt. Als je vermoedens hebt dat er een kind misbruikt wordt, moet je hulp vragen. Ook als je dader bent en je wil dat het stopt kun je om hulp vragen.”

Dader

„We vonden het belangrijk om niet alleen mijn verhaal, maar ook het verhaal van mijn neef (inmiddels 57) in beeld te brengen. Daarmee krijg je zoveel meer inzicht. Ik had al eerder een gesprek met mijn dader gehad over het misbruik, maar had nog vragen. Ik had het geluk dat mijn dader wilde meewerken. Omdat hij niet alleen de veroorzaker van het probleem wilde zijn, maar ook een onderdeel van de oplossing.”

Vergeven

„Ik heb lang in zijn greep gezeten, ben boos op hem geweest... Maar ik ben door allerlei fases gegaan en heb hem kunnen vergeven. Daardoor heb ik mij van hem kunnen losmaken, heb ik dat ’bondje’ kunnen verbreken. Ik moest uitspreken dat ’de verkering’ uit is. Ik wil niet dat ik levenslang heb, en ook niet dat hij levenslang heeft. Dan zouden we verbonden blijven.”

Nachtmerries

„Het misbruik heeft voor mij veel gevolgen gehad: mijn lijf deed overal zeer, ik had migraine, ging altijd over mijn grenzen heen... Ook in mijn werk kon ik geen grenzen aangeven en kreeg een aantal keren een burn-out. Ik had nachtmerries - herbelevingen - en kon me door slaapgebrek niet goed concentreren. Het duurde lang voordat ik snapte waar deze klachten vandaan kwamen. Ik zag niet dat ik alle symptomen had die bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) horen.”

Betrapt

„Mijn dader was zelf ook seksueel misbruikt, maar ik wist niet hoe oud hij was toen het begon en door wie. Ik wilde weten of het klopte dat we ooit bijna zijn betrapt en of hij de hut onder de grond in het bos waar het misbruik plaatsvond speciaal daarvoor had gemaakt. Ik kreeg antwoorden van hem, al bleken die ook nieuwe vragen op te roepen.”

Helend

„Voor de docu heb ik hem twee uur geïnterviewd, een zware klus. Ik was zenuwachtig voor de confrontatie en de camera’s. Ik heb het al gedeeld op social media en het is raar dat iedereen in mijn omgeving het nu weet. Ik krijg de hele dag door telefoontjes en berichtjes. Ik denk dat van mijn 400 vrienden op Facebook, misschien 20 het wisten. Het is gek dat veel gesprekken nu weer over het misbruik gaan. Maar het is ook bevrijdend en helend dat ik er eindelijk open over kan praten.”

Niks aan de hand is vanavond om 20:55 te zien bij BNN/VARA op NPO2.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.