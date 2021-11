’Moet merkkleding altijd zo duur zijn?’

„Het antwoord is wat mij betreft kort maar krachtig: zeker niet! En ik heb daar ook meteen een geweldig voorbeeld van. Dit weekend is de Skeer-collectie van Zeeman gelanceerd en de verwachting is dat het weer storm zal lopen.

Want eerder lanceerde het ’betaalbare merk van de gewone, nuchtere mens’ een trouwjurk, een designersneaker en een luxe parfum ’Lucht’ met als doel om te bewijzen dat kwaliteitskleding met een designerlook echt niet zo duur hoeft te zijn. En de items vlogen stuk voor stuk de deur uit en waren binnen een paar dagen uitverkocht.

Hebberig makend

Onlangs werd de geur Lucht daarom nog een keer in de markt gezet, omdat destijds zoveel mensen misgrepen en dat is nu eenmaal niet des Zeemans. En dan is er nu dus Skeer (straattaal voor blut of goedkoop), een betaalbare streetwearcollectie die korte metten moet maken met status, macht en geld. Volgens Zeeman is het namelijk niet nodig om indruk te maken met dure merkkleding en hiphopartiest Hef werd als gezicht van de campagne daarvoor ingehuurd (dat was waarschijnlijk iet minder goedkoop, maar dat vergeten we even voor het gemak).

Want laat ik eerlijk zijn: het bomberjack, de hoodie, het trainingspak maar vooral de badjas en fluwelen slippers ogen hebberig makend. En dat is toch waar het doorgaans om draait bij designermerken: je ziet het dure item en wilt het gewoon hebben, puur voor de heb. Ik ken het als geen ander. Vooral als ik in de Chanel store in Parijs ben en daar al die items zie die ik zooo mooi vind, moet ik toch minimaal met een paar oorbellen, een armband of een mini-tasje de deur uit.

Kaiser Karl

Gelukkig waren er, al eerder dan Zeemans huidige actie, toffe initiatieven van samenwerkingen met dure labels die tijdelijk heel betaalbaar waren. Denk bijvoorbeeld aan de H&M collecties met designers als Stella McCartney, Roberto Cavalli, Viktor & Rolf en Karl Lagerfeld. Van laatstgenoemde heb ik zelfs nog een kanten jurkje uit die desbetreffende collectie in de kast hangen, dat nu minimaal het driedubbele waard zal zijn. Maar wegdoen? Ho maar!

Waarschijnlijk komt dat vanwege het hoge nostalgiegehalte dat aan het jurkje hangt. Op de avond van de presentatie in Parijs was Der Karl er namelijk ook en liep ik hem in alle drukte tegen het lijf. Razendsnel vroeg ik hem tijdens het oplopen samen of ik hem een vraag mocht stellen over de collectie. ’Hoeveel talen spreek je dan?’, vroeg hij gevat. ’Vijf’ antwoorde ik nog gevatter. Waarop Kaiser Karl mij meetroonde naar twee stoelen in de buurt en ik in alle rust vijf vragen in vijf verschillende talen mocht stellen. Een ervaring om nooit te vergeten en daar hoort hét jurkje uiteraard bij.

En zo is het ook nog eens met designerkleding. Die betovering in de winkel of het moment dat je het desbetreffende stuk na enige tijd sparen eindelijk kunt aanschaffen is nog het leukst! Overigens nog een fijne tip: bij Zara hangen de varianten op - en nauwelijks van echt te onderscheiden - designitems al een paar weken nadat de shows in de modesteden zijn geweest. Voor een schappelijk prijsje overigens.

Topmodellen

H&M gaat nog steeds verder met het gegeven van beroemdheden en hun kleding. Zo zal begin december hun uiteraard betaalbare circulaire designcollectie wereldwijd worden onthuld, met louter gerecyclede en recyclebare materialen.

Daarbij staan duurzaamheid en vreugde van mode centraal, waarbij stylist Ib Kamara de 45 kledingstukken voor hem en haar heeft opgeleukt. Kers op de taart zijn de topmodellen Gigi Hadid en Kaia Gerber, die hun eigen looks met deze kleding laten zien.

Voor de echte fans kan via H&M’s verhuurservice in Amsterdam al een exclusief item uit deze collectie gehuurd worden vanaf 25 november. Overigens is het huren van designertassen al langere tijd een optie bij meerdere bedrijven. Als je graag wisselt van tassen is dat een prima optie, je ruilt deze armcandy namelijk om de drie maanden in en betaalt daar maandelijks een bedrag voor.

Altijd nog goedkoper dan twee keer per jaar een nieuwe tas kopen, die je vervolgens alweer zat bent na een paar maanden en die dus weg staat te stoffen ergens onderin je kast.

Kleermaker

Bedenk vooral ook dat dure merkkleding van goede kwaliteit is, maar dat goedkopere, merkloze kleding dat zeker ook kan zijn. Soms komen de collecties zelfs uit dezelfde fabriek van de bank gerold, met name vanuit Italië. Het feit dat de bekende merken zoveel duurder zijn, zit hem vooral in de vele reclame en marketing die dit merk inzet om kopers aan te trekken.

Soms is de oplage een reden voor de hoge prijs, want dan zijn er slechts enkele stuks van bepaalde kleding gemaakt. Ook daar is een goedkopere variant op: laat je kleding maken (of vermaken!) bij een kleermaker en kies daarbij je eigen stoffen. Dan ben je pas echt uniek!

Vintage vondsten

Ook is het slim om designerkleding waar je vanaf wilt, te verkopen via vintage winkels. Daar kun je ook omgekeerd heel goed spullen scoren die vaak amper nog zijn gedragen. Want designermerk of niet, ook daar zit voor sommige mensen immers een miskoop tussen. Zo kocht ik zelf ooit een knalroze designertas bij toeval in Bremen, toen ik daar een weekendje was.

De zuurstokroze tas staarde me al vanaf de etalage aan en bij binnenkomst hoorde ik dat de vorige eigenaresse eindelijk eens uit haar comfortzone was gestapt door niet voor basic zwart te kiezen, maar dat manlief bij thuiskomst haar enthousiasme in de kiem smoorde door de ’zuurstok’ direct af te keuren. En zo belandde tas nummer zoveel bij mij in de tassenkast voor een luttele 75 euro; daar waar de tas normaal gesproken toch minimaal het tienvoudige had gekost.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.