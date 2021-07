Wielrenster Monique Knol: ’De brandweer heeft mijn medailles gered’

Monique: „De Spelen zijn het mooiste podium dat er is: de hele wereld is daar.” Ⓒ Stef Nagel

Bij elke Olympische Spelen komt het weer naar boven: ooit stonden zíj daar op het erepodium. Enith, Monique en Kirsten vertellen over hun herinneringen aan die felbegeerde medaille(s) en hoe het ze verder verging. Vandaag Monique Knol (57). Ze won met wielrennen goud in Seoel in 1988 en brons in Barcelona in 1992, allebei met wegritten. Monique is getrouwd met haar vroegere trainer Wim en heeft een dochter van 17.