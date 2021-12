Dit is waarom de feestdagen gevaarlijk kunnen zijn voor je huisdier

Kerstboom

„Een echte kerstboom is giftig voor huisdieren, net als het water waar de boom in staat. Wanneer er dennennaalden in de drinkbak van het dier terechtkomen kunnen dieren dit water niet meer drinken. Als ze een takje, naald of water van de kerstboom binnenkrijgen, worden ze vergiftigd. Daarnaast kan een naald ook gevaarlijk zijn, omdat deze kan blijven steken in de keel van het beestje. Vaak beginnen ze dan met kokhalzen.

De huisdieren kunnen misselijk worden, last van diarree krijgen of onrustig worden wanneer ze naalden of water van de kerstboom binnenkrijgen. Voor mensen met konijnen in huis is het goed om op te letten dat ze niet aan verlichtingskabels van de boom gaan knagen. Dit kan dodelijk voor ze zijn.

Een tip is om de kerstboom op een plek te zetten waar de dieren niet bij kunnen. Zet ook geen waterbakken dicht bij de kerstboom, hier kunnen naalden in vallen. Vooral het moment dat je er zelf niet bent, is het belangrijk om te zorgen dat het niet mis kan gaan met de dieren.

Doe een hond bijvoorbeeld in een bench en zet de verlichting in de boom uit wanneer je van huis gaat. Je zou ook voor een kunstkerstboom kunnen kiezen in plaats van een echte.”

Kerstversiering

„Maar ook een kunstkerstboom kan gevaarlijk zijn. Laat je kat vooral niet in de boom klimmen! Dit doen ze graag, maar veroorzaakt vaak kapotte kerstballen. Deze scherven kunnen de dieren verwonden.

Engelenhaar zie ik niet vaak meer in de kerstboom hangen, maar bij het opeten kan dit ernstige verstoppingen geven bij onder andere katten. Pas ook op met chocoladeversieringen in de boom. Chocolade kan dodelijk zijn voor zowel honden als katten. Ook de ’kerstster’-plant is giftig voor dieren, waak er dus voor dat je huisdieren hier ook niet aan zitten.

Wat veel mensen niet weten, is dat rozijnen net zo giftig zijn als chocolade. Dus pas ook op met een kerststol met rozijnen die op tafel staat. De ene kat of hond is gevoeliger voor chocolade en rozijnen dan de ander. Wanneer je huisdier het heeft gegeten, is het belangrijk om contact op te nemen met de dierenarts. Hij of zij moet het dier dan laten braken en eventueel aan een infuus leggen.

Een tip is om onder in de kerstboom ballen van plastic te hangen. Zorg er ook voor dat je huisdier niet bij de kerststol of chocolade versiersels kan komen.”

Kerstdiner

„Tijdens het kerstdiner willen mensen hun dieren nog wel eens laten meegenieten. Het valt mij op hoeveel dieren bij ons in de praktijk komen die allemaal zijn aangekomen. Zij hebben net als de mensen ook last van coronakilootjes. Geef ze dus niet te veel eten. Honden en katten kunnen vaak niet goed tegen wisseling in voer. Als ze met kerst van alles te eten krijgen, kunnen ze last van maag- en darmklachten krijgen.

Pas ook op met botten in het eten. Wanneer dieren die binnenkrijgen, kunnen ze versplinteren en een ravage veroorzaken in de darmen. Van de huid van de kalkoen kunnen dieren diarree krijgen, dus geef ze daar niet te veel van. Je kunt huisdieren voor de gezelligheid best wat mee laten eten, maar niet te veel. Een klein stukje vlees moet echter geen probleem zijn.

Als je met de feestdagen gaat gourmetten, kun je vogels beter in een andere ruimte zetten. In de anti-aanbaklaag van het gourmetstel zitten giftige stoffen voor vogels.”

Tips

„Als een dier zich afwijkend gaat gedragen, kan dat een teken zijn dat het iets verkeerds heeft binnengekregen. Overgeven, diarree en onrustig of juist sloom worden, zijn van die tekenen. Als je vermoedt dat je dier iets giftigs heeft gegeten, neem dan direct contact op met je dierenarts. In de tussentijd kun je het dier wat laten eten.

Wanneer je extra eten geeft, worden de toxische stoffen minder snel opgenomen. Dit geldt voor zowel chocolade, rozijnen als de kerstboom. Als het nodig is dat de dierenarts het dier moet laten braken, is de kans groter dat het dier met een volle maag overgeeft dan met een relatief lege maag.

Ik hoor ook wel eens dat mensen het dier wat zout geven, maar dat kan voor een zoutvergiftiging zorgen, wat ook dodelijk is. Doe dat dus niet. Bel de dierenarts van tevoren op, ga er niet zomaar heen. Het kan zijn dat de arts net aan het opereren is. Bovendien is niet iedere dierenarts open met kerst. Houd dat dus goed in de gaten.”