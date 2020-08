Daghoroscoop 1 augustus

VANDAAG JARIG

U kunt een belangrijk element in uw leven over het hoofd zien: u gaat te makkelijk om met geld en zult daarop toch eens moeten focussen. Doet u dat, dan wordt het een voorspoedig jaar en lijkt het onwaarschijnlijk dat u werkloos zult zijn. Veilige seks en seksuele matiging is van belang.

ZONDAG JARIG

Uw dikke darm, blaas en geslachtsorganen zijn kwetsbare gebieden sinds 2008 en dat blijft het komend jaar zo. Van tijd tot tijd een “grote schoonmaak” van de darmen met kruidenthee zal heilzaam zijn, op momenten dat u niet lekker in uw vel zit. Uw sociale leven zal meer tijd eisen dan anders.

RAM

Door gedisciplineerd te werken zult u bereiken waar u naar streeft. Zoek een goede leraar (die uw geliefde zou kunnen worden…). Sta ervoor open zaken op een andere manier aan te pakken. Haal alles uit het leven wat voor u is weggelegd.

STIER

Binnen een relatie kan druk op u worden uitgeoefend en er kan meer van u worden gevraagd dan u wilt geven. Denk goed na over een kans die u niet elke dag krijgt. Een nieuwe vriend kan u tot een belangrijke beslissing brengen.

TWEELINGEN

Dit weekend kan een romantisch vlammetje ontsteken; u voelt zich als nooit tevoren met de ander op uw gemak. Maak er een punt van te stoppen met een vervelende gewoonte op communicatief gebied.

KREEFT

Verricht werkzaamheden rond uw huis of help familie. Samen kunt u in korte tijd veel doen. Denk zondag na over uw carrière; ontevredenheid is slecht voor de gezondheid. Reken op uw natuurlijke gave hard te kunnen werken.

LEEUW

Er kan u een afwisselend weekend wachten als u probeert kind te zijn met uw (klein)kinderen. Gesprekken met beminden zullen u inspireren en de tijd die u met uw geliefde doorbrengt belooft genotvol te worden.

MAAGD

Luister naar uw intuïtie. U kunt er qua behuizing op vooruit gaan als u uw ogen de kost geeft. Vertrouw op uw financiële inzicht waar het onroerend goed betreft; u kunt nu het huis van uw dromen vinden.

WEEGSCHAAL

U bent graag in gezelschap van het andere geslacht en zult uw best doen er goed uit te zien. Geniet van gesprekken met vrienden en buren, maar besteed ook ruim tijd aan uw dierbare anders schuiven er wolken voor de zon.

SCHORPIOEN

Houd financiële ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Controleer alles wat u wordt aanbevolen vóór u investeert. Rust uit en laad de batterij op als u moe bent van te hard werken of financiële zorgen hebt.

BOOGSCHUTTER

Neem vrij en laat de tas met werk of laptop twee dagen onaangeroerd. Bezoek een sportevenement, zoek vrienden op of nodig ze uit voor een gezellige brunch. Goed gezelschap zal u meer inspireren dan wat dan ook.

STEENBOK

Hoewel u misschien veel te doen hebt is het ook zinvol tijd uit te trekken om na te denken. Richt uw werk zo in dat u meer tijd overhoudt voor uw privéleven. Blijf op de hoogte van hetgeen zich buiten uw gezichtsveld afspeelt.

WATERMAN

Breng het weekend door met vrienden. Van gesprekken kunt u iets opsteken wat u volgende week van pas komt. Zoek een oude vriend op als u een goed advies nodig hebt. Laat wat u schrijft nalezen door iemand met taalvaardigheid.

VISSEN

Sputter niet tegen als u moet werken; dit is een goed moment voor uw carrière. Doe grondig onderzoek als u zakelijk met vreemden in zee gaat. U kunt privé iemand ontmoeten die belangrijk kan bijdragen aan uw zakelijk succes.