Maike is influencer: Ik word voorzichtiger

Maike Beunk met dochter Pippa (2). Ⓒ Eigen foto

Een eerste echo, tandje of stapje. Het zijn mijlpalen die alle nieuwbakken moeders vastleggen. Sommigen delen die alleen met nét iets meer mensen. Voor de VROUW Glossy Opgebiecht special spraken wij vijf momfluencers over filters, vooroordelen en tienduizenden volgers. In dit artikel: ’Instagram-moeder’ Maike Beunk (33). Maike werkt parttime in corporate recruitment, heeft een relatie en is moeder van Pippa (2). Zo’n 33.700 mensen volgen haar via @maikebeunk.