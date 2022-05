'Die zoen met mijn schoonvader had nooit gemogen'

Premium VROUW magazine

Anne Minnee was tienermoeder: ’Ik voel soms de ogen in mijn rug branden’

Tienermoeders krijgen als geen ander te maken met hardnekkige vooroordelen en ongevraagde meningen, waardoor ze al beginnen met een 2-0 achterstand. Anne Minnee (23) was 17 toen ze in verwachting was van haar zoontje Levi (5). Anne is single en werkzaam als Chemical Lab Technician. Ze verzet zich te...