Moet Monique gaan werken voor haar geld?

Ze vertelt dat Monique in de villa mag blijven wonen en in een auto rijdt die André betaalt. Ze krijgt naast alimentatie voor kleine Dré elke maand geld voor haarzelf. „Dat is André helemaal niet verplicht, omdat ze niet getrouwd waren en er niets op papier staat”, zegt ze.

Alle vakanties

„André betaalt bijvoorbeeld nog alle vakanties en alle huishoudelijke kosten, tot aan de werkster toe.” Vooral die werkster lijkt Rachel te ergeren. „Monique mankeert niets aan haar handen. Ga eens werken voor je geld, denk ik dan!”

Wat vind jij? Is het goed dat ook bij samenwonende stellen degene die het meest verdient niet alleen alimentatie voor het kind betaalt, maar ook voor de achterblijvende partner? Of moet Monique zo snel mogelijk op eigen benen staan en inderdaad – zoals Rachel zegt – gaan werken voor haar geld?