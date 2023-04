Praat mee: Vind je dat er op openbare scholen een gebedsruimte moet komen?

Verschillende openbare scholen in Nederland worstelen met islamitische leerlingen die op school willen bidden, dat zegt de vereniging van openbare scholen. Er worden steeds vaker petities gestart voor een gebedsruimte voor moslims en sommige scholen proberen het bidden op school juist helemaal te ontzeggen. Schoolbesturen weten niet altijd wat ze aan moeten met de groeiende vraag naar gebedsruimten en bij sommigen heerst zelfs angst voor kleine moskeetjes in scholen. Eline Bakker van VOS/ABB zegt in het NRC: “Met het oog op onze pluriforme identiteit waarin alle levensbeschouwingen gelijkwaardig zijn, zou een stilteruimte op school niet misstaan. Voor de moslim met zijn Koran, maar ook voor de hipster die wil mediteren.”

Je kunt ook voor een andere school kiezen

Zoals Stiene Jensen in haar column in dezelfde krant zegt, koos zij bewust voor een school waar religie geen rol speelt. Zoals zij zegt torn je aan de kern als je een bidruimte toestaat op een openbare school, de missie en het wezen van het openbaar onderwijs. “Als islamitische leerlingen in pauzes gaan bidden, maak je religie vanzelfsprekend op school, verbijzonder je een groep én verandert het idee van een pauze. De pauze is een sociaal moment, waar je iemand tegen het lijf kan lopen die anders is dan jij.”

Eigen keuze

Op sociale media barst de discussie over gebedsruimten voor moslims op openbare scholen los. Sommige Twitteraars geven aan dat het gebruikmaken van openbare ruimten op te bidden een eigen keuze is. Zo wordt er gezegd: “Leerlingen hoeven geen gebruik te maken van een stilteruimte he. Openbaar betekent niet "ik wil niks met geloof te maken hebben". Dan kun je ook geen kerst vieren.”

Reacties op Twitter

Stine stelt dat je religie niet op moet dringen aan een plek die daar vanuit zijn missie juist vrij in is.

Astrid vindt dat het gebruikmaken van openbare ruimten om te bidden op school een eigen keuze is.

Jelmer tweet dat je de keuze hebt om je kind naar een andere denominatieve school te sturen, als je het belangrijk vindt dat de school een gebedsruimte heeft.

Wil vindt dat school en kerk gescheiden moeten blijven.

