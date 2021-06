Elle: ’Bij mij zou er nooit een kind gillend in het gangpad van de supermarkt liggen’

Elle met man en kinderen: „Mijn leven is veranderd, maar niet minder leuk.” Ⓒ Dieter Bacquaert

Of het interview eerder kan, mailt Elle de Leeuw. Elf uur in de ochtend, het moment waarop we elkaar eigenlijk zouden spreken, is namelijk precies het moment waarop dochter Stella (11 weken) wil eten. En daarmee vat ze meteen de hele essentie van haar boek Bij mij zou het niet waar zijn (uitgeverij Lannoo) samen: je kan je van alles voornemen voordat je kinderen krijgt, als je eenmaal echt moeder bent, is niets meer zoals je het ooit gepland had.