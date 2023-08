Daghoroscoop 18 augustus - Kreeft: Stel je vastberaden op!

VANDAAG JARIG

Carrièrekansen genoeg; jij staat in een goed daglicht bij meerderen, ouderen en zelfs bij regeringsleiders. Straal succes uit met jouw manier van kleden en houd een gematigd tempo aan, want overactiviteit houdt geen mens vol. Kansen moeten goed bestudeerd worden voor je toehapt.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Kom in actie als je al langer last hebt van een pijntje of kwaaltje; maak een afspraak met jouw huisarts. Wees voorzichtig met het presenteren van grote plannen; onder de huidige omstandigheden zie je gemakkelijk details over het hoofd.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Voldoen aan de wensen van andere mensen zal je slecht bevallen. Houd zaken liever zelf in de hand en laat je niet manipuleren. Fluit degenen die haantje de voorste willen spelen terug, maar doe dat liefst zo vriendelijk mogelijk.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Tact en diplomatie kunnen ontbreken en je zult snel op gevoelige tenen staan of mensen tegen je innemen. Verdiep je, vóór jij advies geeft, in een financieel dilemma waarmee een naaste te maken heeft. Leen geen geld uit.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Er kan juridisch iets haperen en jij kunt voor een moeilijke keus worden geplaatst. Benader de situatie zo objectief mogelijk om deze tot een goed einde te brengen. Stel je vastberaden op anders walst iemand over jou heen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Pas op voor iemand die jou op slimme wijze van iets probeert te beroven. Controleer of jouw huis genoeg beveiligd is en of jouw banktegoed toereikend is om een grote aankoop te financieren. Verbeter iets aan je uiterlijk.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Een onverstandige opmerking van enige tijd geleden kan jou voor de voeten worden geworpen. Jouw stemming zal er niet door verbeteren. Een kwaal kan een psychische oorzaak hebben. Rust kan van groot belang voor je zijn.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Voorkom spanningen thuis door wat later dan anders op te staan. Oude vrienden zullen graag te hulp schieten als je hen nodig hebt. Stomme fouten later vandaag kunnen voorkomen worden als je op details let.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Er zit iets opruiends in de lucht waardoor de dag enerverend kan verlopen. Mooie ideeën branden jou op de lippen en kunnen zo enthousiast worden ontvangen dat je hart in je keel zal kloppen. Gebruik jouw energie reserves.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Blijf professioneel als je zaken met plezier mengt. Vandaag hebben onderhandelingen weinig kans van slagen. Als je verliefd bent geworden op jouw baas zul jij je moeten beheersen. Vrijgezellen moeten heel voorzichtig zijn.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Rivaliteit kan uit de hand lopen en hoe het afloopt is nog onduidelijk. Mensen die alles beter weten zullen jou behoorlijk irriteren. Let op de manier waarop jezelf anderen benadert; iedereen wordt graag met respect behandelt.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Hoe deze dag zich ontwikkelt heb je zelf in de hand. Als je op jouw strepen gaat staan zijn moeilijkheden niet te vermijden. Laat teamgeest de boventoon voeren. Vertrouw op jouw intuïtie en niet op mondelinge toezeggingen.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Wie wat van wie gehoord heeft is vandaag de hamvraag. Iemand weet van de hoed en de rand maar wil of kan niets zeggen. Zelfs een gras ondervrager zal niet boven tafel krijgen wat de waarheid is. De juiste mensen kennen kan wel helpen.

