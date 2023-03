Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws 5 tips om de overgang van winter- naar zomertijd vlekkeloos te laten verlopen

Door Tamara Plenk Kopieer naar clipboard

„Doe de gordijnen dicht en kijk niet meer op je mobiel, tablet of andere schermen.” Ⓒ Getty Images

De klok gaat komend weekend een uur vooruit. Dit betekent dat we daarna kunnen genieten van lange zomeravonden. Voor sommige mensen kan het aanvoelen alsof hun biologische klok hierdoor even ontregeld is. Hoe laten we deze overgang dan toch zo soepel mogelijk verlopen? Dokter Rolf Fronczek, slaapneuroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Slaap-Waakcentrum SEIN, geeft tips!