Racefan Svenja over wangedrag Formule 1: ’Vrouwen werden in billen en borsten geknepen’

Tientallen vrouwelijke racefans maakten vorig jaar melding van grensoverschrijdend gedrag bij de Grand Prix in Zandvoort. De organisatie reageerde geschokt en zet dit weekend een steunpunt op om herhaling te voorkomen. Daar kunnen mensen die worden lastiggevallen terecht bij twee vertrouwenspersonen van de GGD. Svenja Tillemans (34) is oprichtster van de fanclub Formule 1 Vrouwen en vindt het goed dat er actie wordt ondernomen. „Ik betwijfel echter of deze maatregel effectief genoeg gaat zijn.”

’Vrouwelijke fans trekken soms hun joggingbroek in plaats van een kort broekje aan, zodat ze minder kans hebben om lastig te worden gevallen.’ Ⓒ ANP