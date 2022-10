Coronacijfers lopen op: ga jij weer zelftesten?

Vorige week dinsdag registreerde het RIVM ongeveer 12000 positieve tests. Als dit tempo doorzet kan het aantal voor het weekcijfer van aankomende dinsdag oplopen tot 20.000. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds eind juli of begin augustus, meldt De Telegraaf. Het zou een goede reden zijn om je weer te laten testen bij klachten. We willen onze ouderen en de zwakkeren beschermen, maar ga je bij elk kuchje weer een zelftest doen? Ook op de VROUW-redactie zijn de meningen verdeeld: ‘Je blijft bezig,’ ‘Het kost me een vermogen’ of ‘Ik ga echt niet bij elke snotneus een staaf in mijn neus doen’

Scholen

Sommige scholen spelen desondanks alweer in op het feit dat er een mogelijke coronagolf aankomt. Collega M. op de VROUW-redactie vertelt namelijk dat de school van haar zoont de ouders van de kinderen verzoekt hun kroost twee keer per week te laten testen.

Reactie

Gretchen wil haar verantwoordelijkheid nemen en laat zich daarom testen bij klachten.

AsieDreemurr gaat niet meer zelf testen, maar vindt het wel belangrijk dat er weer strengere maatregelen komen om zwakkere te beschermen.

Deborah daarentegen maakt een bewuste keuze om zichzelf twee maal per week te testen.

Praat mee

