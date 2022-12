Kerstboom 3x anders: welke past bij jou?

Traditionele boom

’Traditiegetrouw? Deze kerstboom is dan iets voor jou!’ Ⓒ marloes bosch

Voor wie van tradities houdt is knalrood in combinatie met wit en goud genoeg om helemaal in hogere kerstsferen te komen. Takje mistletoe bij de deur en je kerst kan niet meer stuk.

Kerstboom vanaf € 69,99 (Intratuin) ~ wit bontje op de grond € 17,- (Kwantum) ~ goudkleurige metalen kerstster tegen wand € 24,50 en witte stoel € 89,- (Lab138)

In de boom: zuurstok € 0,50 (Albert Cuyp-markt) ~ lange zuurstok € 2,49 en bal rood-wit streep € 2,79 en bal rood-wit-groen streep € 3,49 en ornament lolly € 2,49 en uiltje € 0,99 en bal streep € 1,79 (alles van Intratuin) kerstboom ornament € 0,99 en glazen bal met streep € 0,50 (Action) ~ kerstman ornament € 0,89 en kerstmannetje € 0,50 (Wibra) ~ kerstbal rood met gouden rand € 1,- en appelbal € 2,50 en glitter kerststokje € 0,75 en kerstbal glitter randje, per set van 15 stuks € 20,- en glittervogeltje per 2 stuks € 3,50 en witte kerstbal met rode glitter € 0,50 (alles van Hema) ~ lolly ornament € 1,99 en rode bal velours € 0,30 (Casa) ~ kerstslingers, per stuk € 2,- (Primark) ~ glitterbal rood € 0,50 en kerstster rood glitter € 0,20 (Zeeman)

Over-the-top boom

’Voel jij je fancy? Gebruik de over-the-top kerstboom als inspiratie!’ Ⓒ Marloes Bosch

Voor het echte wow-effect versier je jouw boom met veel glitter en grote items, zoals takken en bloemornamenten. Extra chic in zwart-goud, koningsblauw en bordeauxrood.

Kerstboom vanaf € 69,99 (Intratuin) ~ vloerkleed € 199,- (Lab138) ~ champagne € 63,99 (Moët & Chandon) ~ geurkaars in bordeauxrood doosje op adventkalender € 55,- en adventkalender-box bordeauxrood op grond € 220,- (Molton Brown) ~ parfum in ronde cadeaudoos op vloerkleed € 139,50 en beige-zwarte adventkalender op grond € 396,- (Jo Malone) ~ wit cadeaudoosje uit adventkalender € 99,50 (Rituals)

In de boom: gouden glittertak € 5,99 en zwarte tak € 3,99 en uil als piek € 19,99 glitterbloem van stof € 3,99 en kerstster zwart fluweel € 6,99 en kerstbloem € 4,99 en vlinder € 4,79 en kerstvogel € 5,99 en kerstbal parel € 4,79 en bordeauxrode bal streep goud € 2,29 en kerstster 3d met glitter per stuk € 3,99 (alles van Intratuin) ~ gouden kerstbal bloem € 2,25 en blauwe kerstbal bloem € 2,25 en vogel € 16,50 en huisje € 16,50 en biscuit € 11,95 (alles van Tuincentrum Osdorp) kaassouflé kerstbal € 15,95 en kaasschaaf € 18,95 en cinnamon bun € 14,95 laarsje € 15,50 en kerst notenkraker € 17,50 (alles van Bijenkorf) kerstbal fluweel glitter, per set van 4 stuks € 14,99 en hondje in Delfts blauw € 22,50 en strik aan deur € 7,50 (alles van Bol.com) goudstaaf € 18,95 en dobbelsteen € 14,95 en typemachine € 16,50 en kerstbal op gouden cadeaudoos € 16,50 (alles van Vondels) croissant € 15,95 en pretzel € 15,95 (Cookinglife) kerstcracker met 4 x mini douchegel € 24,- (Molton Brown) blauw ornament, als set van 3 stuks € 9,99 (Westwing) kerstbal paars € 4,99 (Loods 5)

Poeder-pastel boom

’Ga mee met de trend met de poeder-pastel boom’ Ⓒ Marloes Bosch

Volg je graag de laatste kersttrend, versier je boom dan in deze poederpastel tinten. Niet alleen zacht van kleur, maar ook lekker aaibaar met kerstslinger van pompons en fluffy ballen.

Kerstboom vanaf € 69,99 ~ kerstboomrok om voet € 29,99 (Intratuin) roze poef op grond (prijs op aanvraag Lab138) ~ gordijn, per set van 2 stuks € 49,99 (H&M Home)

In de boom: witte kerstklokjesslinger langs muur € 39,95 en beige cottonball slinger met lichtjes € 39,95 (Lab138) ~ kerstslinger met sterren en pompons € 9,99 en poederroze ballen, per set van 4 stuks € 12,95 en ijsblauwe ballen, per set van 4 stuks € 12,95 en klassieke bal € 3,79 en roze fluwelen bal € 0,99 en kleurrijke ballen, per set van 4 stuks € 12,95 en fluffy ballen, per stuk € 2,79 en kerstbal met fluffy hanger € 2,99 en fluffy kerstster € 2,79 en fluffy kersthart en klassieke poederroze bal € 2,79 en kerstballetjes van stof € 3,79 (alles van Intratuin) ~ ijspegel ornament € 8,95 (Bijenkorf) ~ ijsgroene bal met glitter € 1,25 (Casa) ~ gouden bal € 1,29 (Blokker) ~ gouden bal hoekig € 1,99 (Westwing) ~ kersttak, per stuk € 9,95 (Bol.com)

