Wat vind jij van de aangescherpte coronamaatregelen?

Ondanks dat de coronabesmettingen blijven dalen, heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Hieronder valt dat bijvoorbeeld musea, dierentuinen, pretparken, zwembaden (behalve voor kinderen), bioscopen en de horeca de deuren gesloten moeten houden. Daarentegen zijn bijvoorbeeld supermarkten en de detailhandel wel gewoon open, al zijn er even geen koopavonden en mag er na 20 uur geen alcohol meer verkocht worden.

Hogescholen dicht

Het Outbreak Management Team pleit ervoor dat de bovenbouw van de middelbare school, hogescholen en universiteiten sluiten. Dit omdat volgens het OMT deze jongeren de grootste verspreiders van het virus zijn. Het kabinet heeft er echter voor gekozen om dit niet te doen, omdat het onderwijs te belangrijk is. Daarom is er gekozen voor een middenweg; in het VO, MBO, HBO en universiteit moet er tussen de lessen door, in de gangen en kantine, een mondkapje worden gedragen.

