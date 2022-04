‘The Bachelor is vooral bang om zelf een blauwtje te lopen’

In de nieuwste én tiende (!) aflevering van The Bachelor worden de beste vriend en het zusje van Thomas ingevlogen om hem te helpen bij zijn zoektocht naar de ideale vrouw. Oftewel: de ballotagecommissie komt langs. Terwijl Thomas vooral bang is dat een van de meiden hém niet leuk vindt en hij straks een blauwtje loopt op nationale tv, neemt vriend Patrick zijn taak erg serieus.

Vakantieliefde

Patrick gaat erop letten of de dames zelfverzekerd en eerlijk over komen, maar gelukkig komt hij bij The Bachelor zelf al snel to the point: ‘Ze zijn dus allemaal knap. Met wie heb je al gezoend?’ Gelukkig is het gevoel van zusje Willemijn doorslaggevend. Aan haar de taak om door de ‘vakantieliefde’ heen te kijken.

De vijf overgebleven meiden maken zich ondertussen klaar voor opnieuw een eerste indruk. Er staat een borrel gepland op Thomas’ dakterras en aangezien dit al snel iets wegheeft van de befaamde cocktailparty is Maureen weer hysterisch onzeker. Dit resulteert bij binnenkomst al meteen in een heuse elevator pitch. Bij de rest van de dames is het vooral Patrick die het woord neemt en iedereen onderwerpt aan een vragenvuur. Het lijkt er bijna op alsof hij zelf stiekem op zoek is naar de ware…

Kritisch

Bij de groepsdate de volgende dag staat er een speeddate op de planning. De meiden wordt nog even in de oren geknoopt dat ze deze keer vragen over Thomas moeten stellen en dus niet weer een betoog over zichzelf moeten gaan houden. Moge dat even duidelijk zijn. Indigo heeft overduidelijk – laten we eerlijk zijn – in het reuzenrad geflirt met Patrick, Maureen krijgt een black-out out, Merel wil weten wat Thomas nou eigenlijk van haar vindt en Inge is vooral nieuwsgierig of The Bachelor een kwade dronk heeft. Nou, de vragen hadden iets diepzinniger gekund wat mij betreft.

Uiteindelijk is de ballotagecommissie in beraad gegaan; waarom is dát trouwens niet gefilmd!? Ik zit inmiddels – net zoals Thomas - op het puntje van m’n stoel. Ze zijn wel kritisch zeg. Merel lijkt door de selectie heen te komen, maar kan bij Thomas niet op de rem trappen. Maureen is Patricks favoriet (goh), maar Willemijn ziet haar dan weer niet mee op familieweekend gaan. Inge komt uiteindelijk als winnaar uit de bus. Ze wordt zelfs een ‘bijzonder mens’ genoemd en is inmiddels – relatie of niet – al als schoonzus goedgekeurd.

Plaatsvervangende schaamte

Thomas kan vervolgens zijn twijfel en gepieker uiten op een piñata. Je weet wel, zo’n Mexicaanse papier-maché pop die je kapotslaat en waar vervolgens snoepjes uitvallen. Alleen vallen er deze keer namen uit, zodat de vrouwen niet ongemakkelijk staan te overleggen wie na anderhalve minuut weer op Thomas af mag stappen. Met of zonder nieuw drankje voor de beste man. En laat dat nou net hét moment zijn waar ik als kijker al de hele aflevering naartoe leef. Het draait ten slotte allemaal om ongemak en plaatsvervangende schaamte vanaf de bank. Gelukkig worden de spelregels al snel overboord gegooid. Indigo – wiens naam op het vallende briefje stond – zit namelijk wel erg intiem met Thomas tijdens hun 1-op-1 gesprek.

Maureens gedachtes draaien alweer overuren tijdens deze laatste cocktailparty. ‘Thomas is mentaal van haar afscheid aan het nemen.’ Maureen weet het zeker, want ze is immers een gevoelsmens. Ook Thomas maakt het vervolgens spannend tijdens de daaropvolgende (en laatste!) rozenceremonie, alsof die meid niet al genoeg stress heeft. Nadat Inge en Merel zijn verzekerd van een plekje in de finale (verrassend, ahum), loopt Thomas begeleidt door een spannend muziekje even weg. Het wordt de arme jongen allemaal een beetje te veel. Of hij kan goed acteren óf het is de eerste Bachelor die echt om alle meiden is gaan geven.

Begrafenis

De derde en tevens laatste roos is toch voor Maureen. Terwijl haar gevoel duidelijk niet blijkt te kloppen, voelt Thomas juist wel degelijk iets voor haar. Ascha neemt koeltjes afscheid van The Bachelor. En waar ik even denk dat Indigo in huilen uitbarst, paradeert ze met rechte rug over de rode loper en verlaat ze het programma nog zelfverzekerder dan ze binnenkwam. ‘Er zijn genoeg leuke mannen. I’ll get over this!’ Lekker meid, zo is het!

De laatste rozenceremonie lijkt verdacht veel op een begrafenis. Thomas voelt zich zelfs leeg en mist de liefde van de twee meiden die hij de deur heeft gewezen. Overdrijven is ook een vak. Volgende week worden Ascha en Indigo duidelijk al niet meer gemist. Er wordt namelijk met Merel, Inge én Maureen gezoend; je staat namelijk niet zomaar in de finale…