Het modewoord is ’upcyclen’ en zó doe je dat

„Afgelopen week was ik van de partij op de Amsterdam Fashion Week (AFW), waar ik kriskras door de stad ben gegaan naar modeshows, presentaties en andere mode gerelateerde zaken. De mode voor zomer 2023 werd alvast geshowd, dus dat is fijn om in het achterhoofd te houden wat volgend jaar nog hot is.

Denk dan bijvoorbeeld aan neontinten, rode items, witte broderie en kanten blouses, blote armen, ruisende (plissé) rokken en trendy maxi-jurken tot op de grond. Maar tijdens de AFW kwam ook veelvuldig het thema van circulaire mode aan bod, oftewel: mode die langer meegaat dan slechts één seizoen en ook nog eens hergebruikt wordt. We moeten echt consuminderen in de mode is het credo, en hoe meer mensen daar mee starten, hoe beter uiteraard.

Zelf ben ik daar ook al enige jaren bewust mee bezig. Ik doe veel minder ‘miskopen’ dan voorheen, want als ik twijfel over een mode-item, koop ik het niet eens. Ik moet dan van mezelf eerst een half uurtje verder lopen en als ik dan nog nadenk over het kledingstuk, ga ik het halen. Maar was ik het bijna vergeten, dan laat ik het.

Kleding die nieuw in de kast komt? Een stuk nieuw erin, betekent dan een stuk eruit. En dat bewuste kledingstuk gaat dan naar familie, een goed doel of de kringloop. Zomaar weggooien in de vuilnisbak is er bij mij allang niet meer bij.

Hergebruik

Dus wat blijkt? Ik ben lekker modegericht bezig. Want upcyclen geldt eigenlijk als hét nieuwe modewoord. Niet te verwarren met recyclen, want dat zijn twee totaal verschillende dingen. Bij recycling wordt een modeproduct bijvoorbeeld tot een grondstof verwerkt en later weer (her)gebruikt.

Bij upcycling gaat het erom dat bestaande stoffen en materialen worden gebruikt in hun oude staat. In de praktijk betekent het dat van diverse losse items weer één kledingstuk wordt gefabriceerd. Het is de realiteit om mode-items niet langer onnadenkend weg te gooien, maar juist voor hergebruik te zorgen. En dat hoeft absoluut niet saai te zijn!

Ultrahoge hakken

Ook verre van saai was trouwens de nieuwe insteek van de AFW. Er kwamen heel wat nieuwe manieren aan bod van het presenteren van kleding, los van de bekende modeshows. Er waren namelijk ook presentaties waarbij storytelling en beleving centraal stonden. Ik belandde zelfs op de Wallen in de Red Light District, waar ik sinds mijn puberjaren niet meer was geweest.

Het was er enorm druk en ik keek mijn ogen uit, op weg naar de Moulin Rouge, een sextheater waar schoenengigant Steve Madden een ‘out of the box’-presentatie gaf, onder regie van modeduizendpoot Duran Lantink. Er was een paaldansact met lichtgevende, ultrahoge hakken, een optreden van een host die ons bijpraatte over de liefde voor schoenen en een zangact.

En dat bleef hangen… Die sfeer, de dynamiek, het triggerde en maakte me des te nieuwsgieriger naar de wereld van Madden. De uiteindelijke collectie van Steve Madden zoeken we thuis op de computer wel op!

Hebberig

In de HUB – een soort mini-beurs met maar liefst 50 merken en ook toegankelijk voor het grote publiek – kwamen ook volop unieke en vaak circulaire mode-items voor. Om hebberig van te worden: van bookstore tot lifestylebrands, vintage items en meubels.

Bij de show van Martan werd bewezen dat het upcycled hotel-linnen van hotel Amrâth, waar de show plaatsvond, weer helemaal van deze tijd is. De kleurrijke outfits, gemaakt van oude damast tafelkleden en Egyptische katoenen lakens, maakten me enorm hebberig!

Ook couturier Claes Iversen, een van de hofleveranciers van onze Koningin Máxima, scoorde met zijn opvallende printstoffen met een knipoog naar de jaren zestig en zeventig. Claes scoorde rollen stof op de vlooienmarkt en kamde zijn gehele ateliervoorraad uit.

Dat laatste leverde nog wel wat verrassingen op, want voor sommige kleding werd zelfs de stof van Claes’ klanten, onder wie ook prinses Mary van Denemarken, gebruikt. Het zou dus wellicht ook zomaar kunnen dat er straks een restje stof van onze Máxima nog ergens opduikt in een andere creatie…

Mixen

Edouard Vermeulen van het succesvolle modehuis Natan (ook al een favoriet van Máxima) geeft aan dat ook hij aan recycling doet in feite, omdat zijn kleding jarenlang wordt doorgedragen of zelfs door meerdere generaties wordt gedeeld. Moeder en dochter die items van elkaar lenen bijvoorbeeld.

De uitdaging ligt dan voor hem in het feit dat het juist zo leuk is om nieuwe mode-items te mixen met bestaande items die al jarenlang in de kast hangen, maar dienst doen als de perfecte basisitems.

Daarnaast zijn de kledingstukken van Natan ook zo gemaakt dat die bijvoorbeeld langer dan slechts een zomer kunnen worden doorgedragen. Een zomerse tuniek doet het ook in het najaar nog goed met een legging eronder. En het superzachte leer of de linnen kledingstukken kunnen ook in de zomer nog volop worden gedragen.

Patchwork

Nieuwkomer op de AFW is Renée van Wijngaarden van het succesvolle label 1/Off Paris, dat in Parijs al een gevestigde naam is. Tijdens haar eerste show hier in Nederland werd ik instant verliefd op de getransformeerde kleding van dit designer upcycling merk.

Met speciale technieken, zoals laserprinting en coatings, wordt denim bijvoorbeeld weer nieuw leven ingeblazen. Met name de patchwork trenchcoat, gemaakt van restanten jeans, is een echt hebbeding dat je direct in je kast wilt hebben en nooit meer weg wilt doen.

Ook hier waren het gebruikte tafellinnen en diverse broderiematerialen populair; ze waren hergebruikt om er een mooie kraakheldere witte blouse, tunieken en jurken van te maken. En het leuke aan dit alles? Dat je dus helemaal niet meer ziet of herkent dat het hier om hergebruikte kleding gaat.

Het muffige, stoffige imago is daar helemaal vanaf, want het is juist hip en trendy om hiervoor te kiezen. Bewust met mode omgaan gaat pas echt een trend worden, let maar op mijn woorden!

