Zin in nostalgie? Maak dan deze kerststoof!

Ingrediënten voor de marinade (4 personen)

300 ml rode wijn

50 ml balsamicoazijn

2 kruidnagels

2 laurierblaadjes

4 jeneverbessen, geplet

2 takjes rozemarijn

Ingrediënten voor het vlees

600 g hertenvlees, in stukjes

75 g bloem

zout en peper

25 ml zonnebloemolie, om in te bakken

100 g spekblokjes

1 ui, gesnipperd

1 teen knoflook, geperst

1 el tomatenpuree

400 ml vleesbouillon

2 plakken ontbijtkoek, verkruimeld

50 g pure chocolade

scheutje cognac, optioneel

klontje boter

100 g gemengde paddenstoelen

Voorbereiding voor de kerststoof:

Stap 1

Controleer het vlees en snijd eventuele stukjes pees of vliesjes eraf. Leg het vlees in een kom en voeg de ingrediënten voor de marinade toe.

Stap 2

Dek de kom goed af met plasticfolie en laat het minstens een halve dag of een hele nacht marineren in de koelkast.

Bereiding van de kerststoof

Stap 1

Haal het vlees uit de marinade, laat het goed uitlekken, zeef de marinade en bewaar voor later.

Stap 2

Dep het vlees droog met keukenpapier of een schone theedoek en bestrooi met de helft van de bloem, zodat het wat droger wordt en je het beter kunt bakken.

Stap 3

Kruid het vlees met zout en peper, bak in twee gedeelten om en om aan in een koekenpan met de helft van de olie en schep op een bord.

Stap 4

Verwarm een braadpan met de rest van de olie en bak hierin de spekblokjes met de ui en knoflook. Bak de tomatenpuree even mee en voeg dan de rest van de bloem toe. Laat de bloem al omscheppend even garen en blus de pan al roerend af met de gezeefde marinade en bouillon. Blijf roeren tot een enigszins gladde saus ontstaat.

Stap 5

Schep het hertenvlees in de saus en breng tegen de kook aan. Doe de ontbijtkoek erbij en laat het vlees in de saus op laag vuur met het deksel op de pan in ± 1½ uur gaar sudderen. Breng de saus extra op smaak met een stukje pure chocolade. Laat het rustig smelten in de saus en voeg indien nodig extra zout en peper toe. Eventueel kunt u nog een klein scheutje cognac toevoegen.

Stap 6

Bak de gemengde paddenstoelen even om en om aan in wat boter en verdeel over de kerststoof.

Kerststoof serveren

Lekker met puree, broccoli, stoofpeertjes en cranberrycompote.

