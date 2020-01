Irma: ’Mijn man ging naar de hoeren, ik viel bijna flauw toen ik het hoorde’

„Hij biechtte het op, helemaal in tranen. Ik had geen enkel vermoeden, ik had nog niets ontdekt; dit was echt zijn eigen geweten dat opspeelde. ’Ik moet je iets vertellen,’ zei hij. De kinderen lagen net op bed, en we hadden ons op de bank geïnstalleerd voor een avondje series. Charles was de laatste weken wel wat meer ’afwezig’ geweest, maar ik ging er vanuit dat dit door de drukte op zijn werk kwam.

Op rolletjes

Ik wist echt niet wat er zou komen. Het had alles kunnen zijn, maar niet dit. Charles en ik hebben een goed huwelijk. We zijn achttien jaar bij elkaar en hebben twee prachtige kinderen. Ons leven loopt op rolletjes en ook financieel gezien gaat het ons voor de wind. ’Ik heb betaald voor seks,’ waren zijn letterlijke woorden.

Mijn oren begonnen te suizen en ik had het gevoel dat ik flauw zou vallen. Zei hij dit echt? Ik zweeg en heb hem al die tijd strak aangekeken. Hij vertelde hoe het was gebeurd. Een nieuwe collega, met wie hij een zakenreis had gemaakt, had het voorgesteld. Ze hadden veel gedronken, wat hij niet als excuus wilde aanvoeren. Het was de spanning geweest. ’Vergelijk het met een keertje drugs gebruiken,’ zei hij.

Veilig

Ik bleef stil en de tranen rolden over mijn wangen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Charles zei wel honderd keer dat het hem speet. Dat hij dat ene moment in zijn leven zo graag terug wilde draaien. Het was in ieder opzicht tegengevallen en ja, hij had het veilig gedaan – dat kon ik nog wel uit mijn mond krijgen. ’Ik wil je niet kwijt,’ zei hij. ’Maar ik wil ook niet leven met dit geheim.’

Ik ben daar misschien nog wel het meest boos over geweest. Dat hij zijn straatje schoonveegde door het aan mij op te biechten en ik met de gevolgen mocht dealen. Ik was op dat moment liever onwetend gebleven. Er veranderde heel veel tussen ons, nadat hij het had verteld. Het was mij duidelijk dat hij spijt had en het niet nog eens zou doen. Maar ik kon hem niet meer naast me in bed velen.

Hoerig

Het is geen seconde bij me opgekomen om een punt achter ons huwelijk te zetten. Daarvoor hou ik te veel van Charles. Hij heeft een enorme fout gemaakt, maar mij niet maandenlang willens en wetens bedrogen met een ander, bijvoorbeeld. Dat had de deur wél dichtgesmeten. Ik durfde het aan niemand te vertellen, iedereen zou Charles veroordelen en mij voor gek verklaren. Ik was heel eenzaam.

Sinds een paar maanden ben ik in therapie, deels ook samen met Charles. Mijn psycholoog is de enige die het weet. Ik moet dit een plekje geven en dat wíl ik ook, want ik wil samen verder. Ik bleef het hem op de gekste momenten voor de voeten gooien. Als we langs een lingeriewinkel liepen, zei ik bijvoorbeeld over een setje dat het er hoerig uitzag. ’Echt iets voor jou.’ Dat moest stoppen.

Vertrouwen

We hebben de eerste drie maanden niet meer samen geslapen. Tegen de kinderen loog ik dat dit was omdat papa zo snurkt. Charles heeft in de tussentijd alles gedaan om mijn vertrouwen terug te winnen. Ik denk dat dat wel is gelukt. Nog steeds blijft de gedachte aan zijn misstap pijnlijk, maar ik zie ook weer zijn liefde voor mij. Na drie maanden had ik zijn armen om mij heen weer nodig. Zijn armen; meer niet.

We hebben lang geen seks gehad. Dat was te confronterend voor mij. Sinds enkele maanden gaat dat beter. Ik geniet weer en het komt weer voor dat we het doen, zonder dat ik er aan denk. ’Het was seks, meer niet,’ zegt Charles steeds. Dat geloof ik.

Maar voor mij was het wel meer. Het was zo respectloos, ik heb er heel veel verdriet van gehad. Dat hij het heeft opgebiecht vond ik heel moeilijk. Toch heeft het ons onder de streep dichter bij elkaar gebracht. We zijn eerlijker naar elkaar toe dan ooit tevoren.”

Jij op vrouw

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen?

Dat kan hier.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.