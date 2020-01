Marijke (39) werd vijftien keer opgenomen: Ik ben van een spoorlijn weggehaald

Marijke Groot (39) bekijkt het programma ’Tygo in de Psychiatrie’ met gemengde gevoelens. Na zo’n vijftien opnames in diverse klinieken de afgelopen vijf jaar, heeft ze een aardig beeld van het reilen en zeilen in de GGZ. De ellenlange wachtlijsten die in het programma worden aangehaald, onderschrijft ze. „Maar de labels geven behandelaars omdat het moet van de zorgverzekeraars. Ze behandelen je echt als mens. Althans, dat is mijn ervaring.”