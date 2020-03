Daghoroscoop 31 maart

31MAART

VANDAAG JARIG

Qua carrière en financiën gaat u een interessant jaar tegemoet. Er kan op elk moment van alles gebeuren; geld en financiële kansen kunnen vanuit het niets bij u terechtkomen. U kunt enorm veel gaan verdienen maar het geld kan ook als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat wordt spannend.

RAM

Financiën kunnen ontregeld raken, maar neem nu geen drastische besluiten waarmee geld gemoeid is. Ga niet in op de beleggingsadviezen van vrienden en doe evenmin grote aankopen. Bescherm uzelf tegen spilzucht; blijf thuis.

STIER

Iemand in uw nabijheid kan heel boos worden en een probleem of situatie buiten proporties opblazen. Pas op uw woorden anders maakt u het nog erger. Draai er niet omheen als u een bekende tegenkomt maar diens naam bent vergeten.

TWEELINGEN

Er kan u een drukke dag wachten waarop u niet bent voorbereid. Matig uw tempo anders overschrijdt u uw grenzen. Wees bereid iets op te steken van degenen die voor u werken en naar advies te luisteren. Ga naar buiten.

KREEFT

Er kan u een plotselinge verandering te wachten staan m.b.t. uw wensen of dromen. Houd uzelf in de hand, neem de leiding, maar sloof u niet te veel uit. Stop uw energie in het initiëren een project, het lanceren van een idee, of brainstorm.

LEEUW

Maak het uzelf niet te moeilijk, anders komt u niet aan leuke dingen toe. Uw tijd en energie zijn aan grenzen gebonden. Durf prioriteiten te wijzigen als omstandigheden dat vereisen. Zorg goed voor uzelf en koop iets voor uw partner.

MAAGD

Op enig punt in uw carrière zult u profijt hebben van familie of van degene met wie u uw leven deelt. Het ongewone kan u fascineren, maar het gewone moet ook doorgaan. Wees niet te goed van vertrouwen en houd u aan beloften.

WEEGSCHAAL

Rusteloosheid kan u spontaan van gedachten doen veranderen, waardoor naasten moeite zullen hebben u te volgen. Gebruik uw ongedurigheid op praktische wijze door u in te zetten voor mensen die hulp behoeven.

SCHORPIOEN

Er kan een plotselinge verandering optreden m.b.t. een partner of naaste. Beminden zijn vandaag belangrijker dan wie ook. U zult goed met anderen overweg kunnen en u op uw gemak voelen. Geef een juridische kwestie aandacht.

BOOGSCHUTTER

Blijf zoeken naar de baan die helemaal bij u past. U voelt zich niet goed als u ontevreden bent over uw werk en dan kunnen allerlei kwaaltjes de kop opsteken. Doe niet alsof u over kennis beschikt die u niet hebt.

STEENBOK

Problemen kunnen verpletterend lijken of een project loopt spaak op financiële restricties of gebrek aan steun. Probeer gevoel en logica gescheiden te houden. U kunt veel aan als u van muggen geen olifanten maakt.

WATERMAN

Bespreek gevoelige onderwerpen die te maken hebben met uw werk en huis met uw partner. Soms wilt u de realiteit niet onder ogen zien. Durf van mening te veranderen, maar neem er de tijd voor; u hebt geen haast.

VISSEN

U zult een deel van de dag op uw tenen moeten lopen en kunt gedwongen worden op basis van nieuwe informatie uw mening te herzien. Draai voor problemen uw hand niet om. Met een zaaloptreden of presentatie zult u indruk maken.