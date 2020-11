’Vrouwen zullen vooral in de internetfraude groot worden’

Marian Husken Ⓒ Foto: Rias Immink

Onderzoeksjournalist en true crime-schrijfster Marian Husken (72) denkt nog lang niet aan pensioen, want: „journalist ben je voor het leven”. Deze week verschijnt de nieuwe podcast Zware meiden waarvoor Husken in de wereld dook van vrouwen in de georganiseerde misdaad.