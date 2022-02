Nathalie (34) heeft coeliakie: ’Ik eet al meer dan 30 jaar glutenvrij’

Wat is je levenswijze en hoe hou je het vol?

„Eigenlijk eet ik al zo lang volledig glutenvrij dat ik me niks anders kan voorstellen. Als klein meisje van 1.5 jaar oud was ik veel ziek. Ik had longontstekingen en darmklachten. Ik werd opgenomen in het ziekenhuis omdat ik ondervoed was. Ik hield vrijwel niets binnen en associeerde eten toen al met pijn. Na een moeilijke zoektocht en twee ziekenhuisopnames, kreeg ik de diagnose coeliakie. Dat is een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam is overgevoelig voor gluten. Sindsdien heb ik nooit meer gluten gegeten.

Naast coeliakie leef ik ook met de ziekte van Crohn - een darmziekte - en een stoma. Daardoor moet ik licht eten en kan ik bijvoorbeeld geen asperges, champignons of noten eten.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Het liefst eet ik 4 of 5 keer per week vlees. Dat is eigenlijk altijd bij mijn warme maaltijd in de middag. Door mijn werk als diëtiste vind ik het namelijk makkelijker om ’s middags warm te eten zodat ik in de avond gewoon een boterham kan nemen in mijn praktijk.”

Wat is je grootste valkuil?

„Omdat ik in mijn eentje woon heb ik geen producten met gluten in huis. Ik hoef met niemand rekening te houden. Maar uit eten gaan blijft een moeilijke opgave. Ik kan niet overal naar binnenlopen en rekenen op een glutenvrije maaltijd. De meeste restaurants hebben wel glutenvrije opties, zoals salades, maar dat wordt snel eentonig en saai. Toen ik nog een kind was, was het voor mijn ouders ook moeilijk om glutenvrije producten te kopen. Inmiddels is er in elke supermarkt wel een schap met glutenvrije koekjes en pasta. Niet allemaal even lekker maar de meeste producten zijn goed te doen.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja, ik ben erg tevreden met mijn gewicht. Dat komt doordat ik dankzij mijn werk als diëtiste balans heb gevonden tussen gezond eten en snoepen. Ik heb echt wel weken waarin ik ongezonder eet, maar daar zit ik niet mee.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Supplementen neem ik niet, maar ik heb wel medicijnen voor de ziekte van Crohn. Ik heb voor die ziekte elke maand een infuus nodig. Daar ben ik dan dagenlang ziek van.”

Wat is je grootste zonde?

„Zondigen in mijn glutenvrije dieet zou ik nooit doen. Daar word ik echt te ziek van. Maar ik eet heel graag ’ongezonde’ glutenvrije dingen. Ik kan echt genieten van taart, ijs en pizza. Dat is overigens bijna allemaal heel lekker glutenvrij te maken. Ik maak zelf ook regelmatig glutenvrij gebak. Heel soms verlang ik nog wel naar het gemak om bij een bakker naar binnen te lopen en elk stuk taart te bestellen. Laatst had ik bijvoorbeeld een keiharde glutenvrije tompoes. Helemaal niet lekker. Maar gewoon gebak heb ik nooit kunnen eten, dus eigenlijk weet ik ook niet wat ik mis.”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

„Jazeker! Ik krijg geregeld berichten binnen op Instagram (@glutenvrij_met_nathalie) van volgers die zelfverzekerder naar de supermarkt gaan, omdat ze hebben geleerd om etiketten te lezen en te scannen op gluten. Mijn missie is om vrouwen minderen onzeker te maken over glutenvrij eten en dat heb ik echt bereikt.

Ik heb geen kinderen, maar deel ook informatie waaraan ouders met kinderen die glutenvrij moeten eten iets hebben. Bijvoorbeeld welke kinderklei wel of niet glutenvrij is. Veel kinderen stoppen hun vingers in hun mond tijdens het spelen, en voor ouders met kinderen met coeliakie is het dus belangrijk om daar op te letten. Ik vraag zelf ook aan mijn ouders waar zij tegenaan liepen toen ik nog jong was. Dat gebruik ik ter inspiratie.”

Wat is een glutenvrij dieet?

Gluten zitten in tarwe, gerst, rogge, spelt en gewone haver. Dat kan je dus vinden in brood, pizza, muesli en zo voort. „Als je glutenvrij wil eten raad ik je aan om jezelf eerst op een glutenintolerantie te laten testen bij een huisarts”, vertelt glutenvrije diëtiste Lisanne Bosch. „Inmiddels zijn er ook zelftesten te koop bij drogisten. Eerst testen is belangrijk, want als je al glutenvrij eet voordat je je laat testen is coeliakie niet meer detecteerbaar. Als je geen sensitiviteit of coeliakie hebt is er meestal geen noodzaak om gluten te mijden. Als je toch wil minderen met gluten is het belangrijk om volkorengranen te blijven eten. Bijvoorbeeld met glutenvrije haver, boekweit, quinoa en zilvervliesrijst.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke dames die willen inspireren met hun leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar oproep@vrouw.nl.