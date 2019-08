Jolanda's dochtertje (2) verdronk: Ze was mee naar het afzwemmen

Soms vindt ze het moeilijk kijken naar foto’s van de kleine Madelon, die nu 13 zou zijn geweest: "Dan zie ik haar kleertjes en besef dat het ouderwetse kleertjes zijn, dat ze een ouderwetse broek draagt; de tijd staat immers stil op foto’s. Ze zal nooit ouder worden dan 2 en nooit kleertjes van deze tijd dragen."

Lotgenoten

In haar boek En nu? interviewt ze vijftien lotgenoten. Mensen dus die plotseling hun kind verloren. Aan het water, door een verkeersongeluk... "Het is voor mij belangrijk om die verhalen te vertellen; de pijn en het verdriet mogen er zijn.

Ik wilde de kinderen - en ook mijn dochter - een monumentje geven. Om ze veilig te stellen. Dat ze er nog mogen zijn. In een boek dat je nog eens ter hand kan pakken. Waarin ook latere generaties kunnen lezen over haar. Zo van: 'Ja dat was Madelon'. Ze mag niet vergeten worden.

Blijvende schade

Ik, en ook veel van mijn lotgenoten, ervaren blijvende schade en dat wilde ik laten zien. Het is een gevecht dat je dag en nacht levert. Je hebt je kind dood zien gaan en dat is het allerergste wat een mens kan overkomen.

Ik denk dat iedere ouder zich een beetje kan inbeelden hoe dat moet zijn. Dan is het cru als mensen tegen je zegge: 'Goh wat blijf je erin hangen', 'Ben je er nu nog niet overheen?' of 'Jij bent ook niet vrolijk'.

Overleven

Ook wilde ik met mijn boek laten zien dat je na verloop van tijd ook weer geluk kunt ervaren. Toen Madelon net was overleden zeiden sommigen dat het nooit beter zou worden. Dat ik ongelukkig zou blijven. Dat ik geen toekomst zou hebben.

Ik moet ook toegeven dat ik een tijd aan het óverleven ben geweest maar dat het leven op een gegeven moment ook weer leuk kan zijn en dat je ondanks de pijn ook echt wel weer gelukkig kan worden.

Vader

Daarom heb ik alleen mensen geïnterviewd van wie het kind langer dan vijf jaar geleden is overleden. Die kunnen het een beetje van een afstand bekijken, het in een wat breder perspectief plaatsen.

Ik mis Madelon elke dag, maar ben ook dankbaar voor mijn andere drie kinderen en het feit dat mijn ouders nog leven. Ook ben ik dankbaar voor mijn huidige relatie. De relatie met de vader van Madelon heeft het verdriet niet overleefd.

Ook kan ik genieten van de natuur. Van een mooie lucht, een lekkere geur. Ik ga wat vaker weg om het geluk op te zoeken. Bijvoorbeeld naar mijn geliefde Vlieland. Als voelt dat ook dubbel; het zou natuurlijk zo veel fijner zijn geweest als zij mee had gekund. Het is ook verdrietig dat ze niet meegaat.

Badmeesters

Madelon was een bewegelijk meisje. Ze was mee naar het afzwemmen van een neefje en tijdens de diploma-uitreiking is ze aan de aandacht ontsnapt. Ik heb haar al die tijd bij me gehouden. Ze was gek op water en ik wist wat ze in haar hoofd had. En toch is het gebeurd. Daar waar al die badmeesters waren.

Ze is zo door de kantine gelopen, langs de kassa en terug naar het zwembad. Familie is haar gaan zoeken. Door de schittering van het water hebben we haar niet meteen gezien. Mijn zoon heeft haar ontdekt in het water en toen begon de hel.

Discozwemmen

Ik heb altijd de angst dat er ook iets gebeurt met mijn andere drie kinderen. Mijn oudste dochter wilde discozwemmen op haar verjaardag, in hetzelfde zwembad. Ik moest haar laten gaan. Zij hebben er ook zo’n klap van gekregen, maar ook voor hen gaat het leven verder.

Ik mis de kleine dingen. Dat we in de middag altijd samen aten, Madelon en ik. Dan deden we een dutje, dan was er rust. Ik heb lang die rust niet kunnen hervinden en was veel alleen overdag. Mijn andere drie kinderen waren ouder toen Madelon overleed en gingen al naar school.

Roze sandaaltjes

Die tijd gaf me veel tijd om na te denken. Dat heeft me goed gedaan, maar het gemis en de pijn zijn blijvend. Het is onmogelijk om eroverheen te komen. Het is niet dat ik elke minuut aan haar denk, maar soms overvalt me het verdriet. Intens en rauw.

Het komt met stukjes en beetjes. Als ik bijvoorbeeld denk aan de kleine roze sandaaltjes die ik de ochtend van haar dood nog voor had gekocht. Ze zagen al helemaal groen van het gras, zoveel had ze meteen al gebanjerd.

T-shirtje

Als ik er nu over praat krijg ik een brok in mijn keel. De schoentjes heb ik nog. Maar ik heb ook haar T-shirtje dat ze droeg toen ze verdronk. Iemand van het zwembad heeft het voor me gewassen en bewaard en gaf het later aan me. Een gouden geschenk.

Het geld wat ik met dit boek ophaal gaat naar de stichting Parkeren in de zon. Daarmee wil ik mensen helpen die plots een kind hebben verloren. Door ze een dagje weg te geven, of een mooie fotoserie. Iets dat ze een beetje kan opfleuren.

Deze zomer hebben we veel mensen geholpen. Ook door ze aandacht te geven, te luisteren naar hun verhaal. Ik weet helaas nou eenmaal wat hun verdriet is en probeer nu anderen te helpen die hetzelfde doormaken."

