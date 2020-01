Opvoeden met de Noorse slag: ’Leef niet vóór maar mét je kind’

Wat is jouw ultieme opvoedtip?

„Dé opvoedtip? Ontvang je kind, iedere dag weer, met open armen. Laat hen weten dat je blij bent dat ze er (weer) zijn! Zo heeft het kind het gevoel dat hij/zij er mag zijn, en dit voedt ook het zelfvertrouwen van een kind.”

Wat is je voornaamste doel?

„Ik wil ouders vooral inspireren te reflecteren op de relatie met hun kind. En ik wil ouders laten zien dat opvoeden voor iedereen een uitdaging is. Ik hoop hen mee te geven dat zij goede ouders kunnen zijn, ongeacht wat voor een opvoeding zij zelf hebben gehad. Het onderhouden van een familie is een on-going job, maar alle fijne momenten die je samen hebt, zijn het allemaal waard. Het maakt zowel jou als je kind een beter mens!”

Welke ’zaak’ als familietherapeut is jou het meest bijgebleven?

„Elke zaak maakt een impact op me, want elke familie heeft haar eigen problemen. Elke zaak is anders, elke familie heeft een eigen verhaal. Maar ergens lijken families ook wel heel erg op elkaar. We kunnen onszelf vaak goed herkennen in andersmans (familie)problemen. Het blijft hoe dan ook ontzettend speciaal, en zelfs een beetje emotioneel als ik een familie voor het laatst zie. Ze hebben allemaal een plekje in mijn hart.”

Hedvig heeft vier essentiële tips voor het opvoeden. Je leest ze hieronder.

1. Veilige basis

„Geef kinderen het gevoel dat jij diegene bent die hem/haar begrijpt, en zorg ervoor dat jij die schouder bent waarop zij kunnen uithuilen. Vertoon jij veilig en voorspelbaar gedrag, dan zal je kind altijd naar jou toe komen als het behoefte heeft aan troost en steun. Als je kind jou en je naasten beschouwt als de veilige basis waar hij/zij altijd op kan terugvallen, zal het daar kracht uit putten tot de dag dat hij/zij op eigen benen komt te staan.”

2. Ergens bij horen

„Kinderen moeten instinctief voelen dat ze deel uitmaken van een groep; dat ze er bij horen. Om die reden zijn rituelen en een gezamenlijke focus zo belangrijk. Laat je kind zien dat het bij ’de kudde’ hoort door unieke rituelen te ontwikkelen. Denk aan avondeten op hetzelfde tijdstip, tv-series kijken, taco’s eten op vrijdag, een bepaald soort humor hebben, vaste spelletjesavonden.... Als kinderen zich thuis voelen in de groep, voelen ze zich automatisch veilig en ontwikkelen ze sociale vaardigheden waarmee ze de wijde wereld in kunnen.”

3. Bevestiging

„Ook moeten kinderen ervaren dat hun gevoelens worden begrepen en bevestigd en dat ze hulp krijgen bij het omgaan met heftige emoties die ze zelf (nog) niet kunnen begrijpen. Ze moeten leren om onder woorden te brengen wat er in hen omgaat en om hen heen gebeurt. Om de situatie zelf te kunnen begrijpen, heeft een kind jouw begrip nodig en op die manier kun jij weer beter met het moeilijke gedrag omgaan.”

4. Geluk

„Tot slot is het belangrijk om niet alleen aan het geluk van je kind(eren) te denken, maar ook aan je eigen geluk te werken. Een gelukkige moeder is een gelukkige ouder die beter voor haar kind kan zorgen. Probeer niet voor je kinderen, maar mét je kinderen te leven. Het ouderschap draait voornamelijk om sámen met je kinderen zijn. Kook bijvoorbeeld niet iedere avond voor je kinderen, maar ga ook eens samen in de keuken staan.”

