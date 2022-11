Waarom schreeuwen mannen tegen de tv bij voetbalwedstrijden?

Het ligt al gevoelig als het eigen cluppie speelt (lees: Ajax, Feyenoord of PSV), maar zodra de boel Oranje kleurt liggen alle emoties op straat. Laat de hond inslapen en ze laten geen traan, maar stuur elf man met een bal het grasveld op en ze staan een potje te grienen.

Toen mijn broer nog een kleine voetbaljongen was sliep hij bij elk EK of WK bijna niet van de zenuwen. Hij zat elke wedstrijd met zijn neusje tegen de televisie gedrukt, zelfs al was het vier uur ‘s ochtends. Vlaggetjes op zijn wangen geschilderd, Oranjeshirt aan en de velletjes langs zijn nagels tot bloedens toe afbijtend.

Tot zover een ontspannen hobby. Dikke tranen rolden over zijn wangen als zijn jongens van Oranje er standaard ergens rond een kwart of halve finale uit vlogen. Ontroostbaar was hij. Bijgelovig ook, want dat lag dan vast aan dat verkeerde Oranjeshirt of aan het feit dat hij voor die vrije trap moest plassen. Ik snapte er toen al weinig van.

Voetbalemoties

Nog steeds als ik een wedstrijdje in de kroeg kijk, verbaas ik me. Tussen de uitzinnige óf boze menigte - dat ligt een beetje aan het geboekte resultaat van Oranje - staat altijd een verstilde man. Hij kijkt een beetje in de verte voor zich uit, zijn lip pruilt licht en langs zijn ooglid dient zich een traan aan. Daarop volgt een flinke grimas, waarna het sniffen en snotteren begint. Zó diep gaat een wedstrijd blijkbaar.

Onderling is begrip, want op dat punt wordt er altijd even gekroeld met een andere man die broederlijk met een vuist over het hoofd van geëmotioneerde maat aait. Begrijp me niet verkeerd, ik moedig een potje janken juist aan, maar het verbaast me telkens weer dat het bij een voetbalwedstrijd ineens wel zo openlijk kan.

Een man die voetbal kijkt is eigenlijk heel veel mannen in één man. Een stukje opgewonden Jack van Gelder de commentator, een stuk bondscoach Louis van Gaal die altijd alles beter weet, een stukje gefrustreerde spits die geen bal krijgt van de middenvelder, een stukje boze verdediger die zich afvraagt wat de spits in godesnaam aan het doen is en bovenal een heel groot stuk man op de apenrots.

Want wáárom schreeuwen als je alleen thuis op de bank zit? Loopt de interne spanning dan zo op dat je de boel even leeg moet laten lopen? Als een soort ventiel waar wat lucht uit moet? Ik denk het, want zo ziet het er wel een beetje uit. Ik schrik er ook altijd van als dat gebeurt. Het samen juichen begrijp ik, dan deel je in je feestvreugde. Beetje op en neer springen, van je-hela-hola zingen, elkaar net wat te hard op de schouders slaan, bier dat over de rand van je glas gutst. Alleen een heel hard schreeuwende man in zijn eentje voor een televisiescherm? Nooit iets van begrepen.

Er komen zoveel vragen bij mij boven als ik naar voetbalkijkende mannen kijk. Het komt dus goed uit dat ik gezegend ben met vermoedelijk de enige man in Nederland die pas rond de kwartfinale van Oranje interesse krijgt in voetbal. Maandag moest ik mijn vriend zelfs vertellen dat Oranje speelde, dus vooralsnog wordt er hier thuis nog maar weinig tegen het televisiescherm geschreeuwd.

PS: Ik beken hierbij eerlijk dat ik misschien ook één keer hardop schreeuwde bij de winst van Max Verstappen in Abu Dhabi, maar sjongejonge dát was dan ook wel billenknijpend spannend.

