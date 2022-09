’Twintig jaar na het overlijden van zijn vader ruikt hij hem plots weer’

Binnenland

Politie: dode in Maas bij Belfeld niet door misdrijf omgekomen

De overleden persoon die afgelopen donderdag in de Maas bij Belfeld werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie zaterdag. Het onderzoek naar zijn dood is afgerond en „uit piëteit met de nabestaanden worden er verder geen mededelingen gedaan”, aldus de politie....