Daghoroscoop 29 april - Sterrenbeeld Leeuw: Overdrijf niet!

Van belang is om emotioneel in balans te blijven. De kosmos kan een grote rol spelen in jouw gewicht en je moet van goeden huize komen om weerstand te bieden aan consumptief gedrag. De kans is dan ook groot dat jij tot de categorie van jojo’ers behoort. Vraag advies aan een diëtiste.

Jouw huiselijk leven blijft, zo te zien, in balans; je bent tevreden met de status quo en zal geen plannen maken iets drastisch te veranderen. Wel kan er sprake zijn van rommelige periodes door bijv. een verbouwing of onderhoud. Een verhuizing lijkt echter niet aan de orde.

STERRENBEELD RAM

Geef gehoor aan de wens naar buiten te gaan als je aan een verzetje toe bent. Frisse lucht is goed voor de geest en de spieren. Zoek een mooie plek in een waterrijk gebied. Ook zee en bos zijn een remedie tegen vermoeidheid en stress.

STERRENBEELD STIER

Probeer te ontspannen en te doen waar jij zin in hebt. Liefde staat hoog op de lijst van mogelijkheden en dat geldt tevens voor zwangerschap. Een gelukkige hand kan jou ertoe brengen naar het casino te gaan maar houd je wel in.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Angst en ernst kunnen dit weekend overheersen. Gebruik een ontspannende techniek om ergernis in te dammen. Reserveer tijd voor privé taken en activiteiten. Restricties in jouw liefdeleven kunnen je uit balans brengen.

STERRENBEELD KREEFT

Aanmoediging, steun en wederzijde respect zijn dit weekend jouw sleutelwoorden. Treed in contact met de mensen die je na staan en kom erachter wat zij belangrijk vinden. Wees niet te zuinig met empathie, liefde en steun.

STERRENBEELD LEEUW

Naarmate je minder verwacht des te beter zal het jou vergaan nu alles wat te maken heeft met gezin en carrière vertraging kan ondervinden. Overdrijf niet als je verplichtingen aan gaat. De aankoop van vastgoed kan teleurstellend verlopen.

STERRENBEELD MAAGD

Jij kan een groeiende behoefte voelen je aan te sluiten bij een groep vrijwilligers die hulp bieden aan mensen of dieren in nood. Zorg voor verandering als jij je wat ontheemd voelt op jouw huidige plaats op de aardbol.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De trend voor dit weekend is gevarieerd. De neiging om dingen te kopen die niet essentieel zijn kan een gat slaan in jouw budget, hetgeen tot ruzie kan leiden met degenen met wie jij samenwoont. Een afspraak kan teleurstellen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Slaap uit en geniet van het comfort van jouw huis. Ben jij nog vrijgezel dan is dit een uitgelezen weekend om nieuwe mensen te ontmoeten. Vraag je niet af of jij modieus genoeg gekleed bent als je naar een feestje gaat.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Als je je gedeisd houdt en je niet laat uitputten door de eisen van anderen wordt het een redelijk weekend. Omdat gezondheid van binnenuit komt is het essentieel om te luisteren naar fysieke signalen.

STERRENBEELD STEENBOK

Een stroom invitaties voor diverse gebeurtenissen kan het moeilijk maken een besluit te nemen. Maak er een feestje van wat jij ook gaat doen. Pas op voor spontane ingevingen die jou van het rechte pad kunnen brengen.

STERRENBEELD WATERMAN

Veranderingen waaraan je je niet kan onttrekken kunnen voor een onzeker gevoel zorgen omdat jou dat niet makkelijk af gaat. Blijf tonen dat je je betrokken voelt bij de mensen om jou heen en zorg voor goede relaties met meerderen.

STERRENBEELD VISSEN

Door op een voorstel in te gaan kan jij zomaar verstrikt raken in een nieuwe romance. Zelfs als de liefde niet beklijft zal de herinnering een bron van plezier blijven. Oriënteer je van tevoren goed als jij een computer of ander apparaat koopt.

