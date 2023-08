Samensmelting mislukt? ’Mijn dochter zoende zijn zoon’

Lia (40): „Er is een ware wedloop ontstaan tussen mij en m’n ex. Ga ik snorkelen in Griekenland met onze gezamenlijke zoon, gaat hij snorkelen met hem op Bonaire. Ga ik een bergwandeling doen in Zuid-Duitsland, gaat hij met hem bergwandelen in Italië. Gaan wij een dagje karten, boekt hij een raceles op Zandvoort. Het moet altijd net een stapje verder of duurder. Ik word er zo moe van. Wat probeert hij daarmee te bewijzen: dat hij de betere ouder is?”

Extra spicy

Ammie (49): „Mijn irritatiegrens ligt nogal laag bij mijn stiefkinderen. Ze hoeven maar één keer te schreeuwen en ik krijg al vlekken in mijn nek. Zou dat komen omdat ze mij maandenlang hebben genegeerd? Of omdat ze voortdurend zijn aandacht vragen als wij eens een romantisch momentje hebben? Zij moeten mij niet, ik weet het. Ik straf ze weleens door expres een extra pepertje in de pastasaus of curry te gooien. Laat ze maar even zweten.”

Voortrekken

Wendela (39): „Ik merkte tijdens onze trip naar Ameland pas dat mijn vriend zijn eigen kind heel anders behandelt dan mijn zonen. Hij ging met zijn zoon voetballen, deed een rondje eiland op de fiets, ging met hem vissen. Toen mijn jongens met hem wilden sporten, gaf meneer niet thuis en was hij moe en wilde hij zijn krantje lezen. Vroeg zijn zoon om wat geld, kreeg hij het meteen, zonder opgaaf van reden. Wilden mijn kinderen cash, trok hij een moeilijk gezicht en moesten ze het maar van hun eigen rekening halen. Ik gaf ze uit protest 50 euro om te verbrassen. Ja zeg, ik laat zijn zoon toch ook niet zijn eigen potje koken omdat hij niet van mezelf is?!”

Beetje te leuk

Mieke (38): „Ons weekendje weg was zo ontzettend gezellig. We zongen rond het kampvuur, maakten muziek, dansten met z’n allen. Daar maakten zijn kinderen zulke leuke filmpjes van… echt fantastisch. Zijn ex was er minder blij mee. Ze was zo jaloers dat ze ons dronken opbelde en hem – en mij – uitschold voor alles wat vies en lelijk was. Eind van het liedje: zij zit nu aan de anti-depressiva en de kinderen wonen bij ons. Tja, dat was nou ook weer niet de bedoeling.”

Ramp

Martine (42): „Een complete ramp. Dat vat de vakantie het beste samen. Zijn puberdochter had heimwee en wilde na twee dagen al terug naar mama. Z’n puberzoon zat de hele vakantie met zijn telefoon te spelen. Mijn puberzoon heeft de hele vakantie zitten mokken omdat zijn stiefbroer nergens op reageerde en onze baby kreeg tandjes en heeft nachtenlang geblèrd. Na een week wilde ik zelf naar huis. Ik heb er een maand van moeten bijkomen.”

’Lust ik niet’

Kim (35): „Mijn vriend dacht dat het een goed idee was om zijn dochter van negen mee te nemen op onze culitrip naar de Bourgogne. Ik ben echt een foodie. Mijn jongens eten ook alles en dat komt omdat ik ze al van jongs af aan van alles liet proeven. Als peuter aten ze al olijven en rivierkreeftjes, en nu houden ze van elke wereldkeuken. Dus toen ik mijn vriend leerde kennen, wilde ik eerst weten of hij ook een bourgondiër was. Nou en of, zei hij. Dus maakte ik me geen enkele zorgen over zijn dochtertje. Nou, dat heb ik geweten. Bij alles wat ze in haar mond stak, haalde ze haar prinsessenneusje op. ’Lust ik niet.’ Het enige wat ze blijkbaar eet, zijn vissticks en appelmoes. Prima, maakt mij niet uit wat iemand in z’n mond propt. Maar ze heeft niks anders gedaan dan zeuren en janken aan tafel. Ik kon haar hoge stemmetje op het laatst niet meer hóren!”

Samensmelting

Kersten (51): „Toen ik na mijn scheiding een nieuwe liefde kreeg en hij ook kinderen bleek te hebben, dacht ik: als dat maar goed gaat. Maar de samensmelting van onze gezinnen ging wonderwel goed. Een beetje té goed. Tijdens ons eerste weekendje weg kwam ik nietsvermoedend de badkamer binnen en zag ik mijn dochter van zestien met zijn zoon van vijftien zoenen. Leuk zo’n puberliefde, maar je weet ook: dat gaat zo weer uit en dan zijn de rapen gaar. En ja hoor, ze kregen binnen de kortste keren ruzie en vervolgens was de sfeer in huis om te snijden! Het liep volledig uit de hand, compleet met stoelen die door de kamer vlogen (hij) en verscheurde motorposters (zij). Uiteindelijk koos vader partij voor zijn zoon, ik voor mijn dochter… en nu zijn we uit elkaar. Ik ben blij dat mijn nieuwe date geen kinderen heeft.”

Te laat

Charlotte (33): „Kan iemand mij uitleggen waarom zijn ex net doet alsof ik het slijk der aarde ben, terwijl ze haar man zelf de deur uit heeft gejaagd? En waarom ze boos is als de kinderen een uurtje ’te laat’ worden thuisgebracht op zondag, terwijl ze altijd zeurt dat ze zo weinig me-time heeft? Haar kinderen zijn dol op mij en dat zeggen ze ook tegen haar. Misschien dat dat steekt?”

Kleuters

Verona (45): „Ik had er zoveel tijd in gestoken om het iedereen naar de zin te maken tijdens onze eerste vakantie samen. Zijn dochter van elf was dol op paardrijden, dus ik had expres een bestemming uitgekozen vlak bij een manege. Mijn dochter van tien had er niet zoveel mee, maar zij maakt nergens een probleem van. Geef haar een stripboekje en ze is tevreden. Het liep anders. De manage was volgens mijn stiefdochter alleen voor kleuters en domme toeristen. Daar wilde ze nog niet dood gevonden worden. Ze begon elke zin met ’Mijn moeder zegt…’ En dan kwam er een verhandeling over wat er allemaal mankeerde aan het huisje, de badplaats, de omgeving. Om te eindigen met: ’En je bent mijn moeder niet!’ Je kon me na die twee weken opvegen.”

Stalker

Sandra (44): „Mijn vriend heeft een lief dochtertje van vier. Zelf heb ik een dochter van zeven en ze is helemaal verliefd op haar stiefzusje. Dus toen ze hoorde dat we samen op vakantie zouden gaan, was ze in de wolken. Ik had alleen even geen rekening gehouden met zijn ex. We hadden elkaar regelmatig gezien en dan was ze altijd aardig en beleefd. Maar ja, nu was haar schatje voor het eerst met ons mee. Joh, ze belde en appte de godganse dag om te vragen hoe het ging. Of we wel opletten als we gingen zwemmen. Of ze wel het juiste te eten kreeg. Of we wel wisten hoe ze ’s avonds in slaap gezongen moest worden. Ik werd er gek van! Op een gegeven moment belde ze wéér; we zaten te barbecueën en ik had misschien één roseetje te veel gedronken. Ik griste de telefoon uit zijn handen en siste: ’De livestream van deze vakantie is helaas net afgelopen. Sorry!’ En hing op. Heel gek, maar daarna bleef het dagenlang rustig. Mij kijkt ze uiteraard niet meer aan.”

Met z’n allen

Brenda (46): „Het was zo’n leuk idee. Met z’n allen op vakantie. Ik en mijn kinderen, mijn vriend en zijn kinderen en zelfs onze exen met hun tweede leg. We hadden een heel veld op een camping geregeld en onze tenten, caravan en vouwwagen opgezet. De oudere kinderen zouden leuk op de kleintjes kunnen letten, en de volwassenen zouden aan lange tafels met elkaar eten en drinken. Echt zo’n Italiaans familiegevoel. Tja. Het leken eerder scènes uit een maffiafilm! Al op dag twee scholden we elkaar de huid vol over de opvoeding, waarbij zijn ex gilde dat ik hun kinderen verpestte en mijn ex met mijn nieuwe vriend op de vuist wilde, omdat hij hun hoogsensitieve peuter maar een ’jankerd’ vond. Wat een drama. Op dag vier hebben we opgebroken. Sindsdien hebben we alleen nog functioneel appcontact.”

Knorrig vs gezellig

Melinda (55): „Ik mag het eigenlijk niet zeggen als moeder, maar… ik heb dus meer met de kinderen van mijn nieuwe man dan met die van mij. Ik ben dol op ze, begrijp me niet verkeerd, maar mijn zonen van vijftien en achttien lijken heel erg op mijn ex-man. Ze zijn nogal op zichzelf, verliezen zich helemaal in hun sport of in een game en praten alleen in zinnen van maximaal drie woorden. ’Geen zin in,’ is de favoriet. Nee, dan de dochters van mijn man. Die zijn twaalf en vijftien en houden net als ik van gezelligheid. Ik kan uren met ze kletsen of lekker kokkerellen in de keuken. Helaas gaan ze deze zomer met hun moeder mee naar Spanje, precies in de weken dat ik vrij heb, dus kunnen ze niet met ons mee. Daar baal ik van. Zit ik straks opgescheept met twee knorrige pubers die niks met ons willen doen en een stiefvader die daar dan weer om gaat zitten mokken. Pff, zo geen zin in.”

Sommige namen zijn om privacy-redenen veranderd.

