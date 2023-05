Daghoroscoop 11 mei - Sterrenbeeld Vissen: Wees minder achterdochtig!

VANDAAG JARIG

Geestelijk leven wordt belangrijker voor jou en kan de basis gaan vormen van een liefdesrelatie, die veel voldoening zal schenken. Ook als jij niet gelovig bent kun je je op het spirituele pad gaan begeven. Jij zal het als boeiend ervaren als jouw mentale kracht toeneemt; je wordt menslievender.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Jij bent positief ingesteld en bereid er stevig tegenaan te gaan. De buitenwacht heeft veel respect voor jouw energie maar laat het nemen van beslissingen geen ondoordachte routine worden. Houd rekening met beminden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

De afwikkeling van een juridische kwestie kan jouw geduld testen. Wacht af en laat je vooral niet verleiden tot agressieve actie. Krachten achter de schermen kunnen jou dwars zitten. Gebruik je gezonde verstand en houd vast aan jouw doel.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Impulsiviteit kan je in verlegenheid brengen; probeer er de humor van in te zien. Financiële zaken vragen jouw aandacht en aanwezigheid. Houd voor ogen dat je klantgericht moet werken. Jouw baas heeft een hoge dunk van je.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Problemen van vroeger kun je vandaag oplossen. Als jij naar anderen luistert verlopen gesprekken opperbest. Ruim zoveel mogelijk onenigheid uit de weg. Maak aantekeningen. Liefde zal vertrouwen en voldoening schenken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Het leven lacht jou toe. Nieuwe persoonlijke of zakelijke relaties kunnen veel invloed op jouw leven krijgen. Als je actief blijft, kun je met humor veel paden effenen. Mensen met wie jij omgaat zijn op jou gesteld, zowel privé als op het werk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Maak geen misbruik van vertrouwen als iemand je een geheim toevertrouwt. Je kunt mooie resultaten boeken door nauw met iemand samen te werken. Dat geldt voor veel facetten van jouw leven; neem niet te veel hooi op jouw vork.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Aanvaard tegenslag met humor en berusting. Soms is iets onvermijdelijk maar is de invloed op langer termijn gering. Denk goed na en zet niet meteen de aanval in. Maak plannen voor een tussentijdse vakantie als je moe bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw communicatieve talent zal van pas komen. De dag kan in een moordend tempo verlopen en het is de vraag of collega’s dat kunnen bijbenen. Je kunt je prima voelen maar de uitputting van anderen kan je parten spelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Geen dag om een besluit te nemen over belangrijke zaken. Doe kalm aan en laat alles een beetje op z’n beloop. Bedenk welke schade jij kunt aanrichten als je met een traditie breekt. Probeer obstakels te omzeilen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

De mensen om jou heen kunnen je vandaag niet goed begrijpen. De eerlijkheid gebiedt toe te geven dat jij jezelf ook niet altijd begrijpt. Probeer sleur te vermijden en sta open voor spontane opwellingen van een goedbedoelende partner.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Je partner is jouw beste kameraad om méé te strijden en niet jouw vijand om tegen te strijden. Het lezen van filosofische boeken kan je denkwereld verruimen. Discipline is mooi maar overdrijf het niet. Noteer ideeën.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

De kosmos heeft het goed met je voor en beïnvloedt jouw denkwereld. Gepensioneerden kunnen een nieuwe carrière beginnen; maar ga niet te veel verplichtingen aan. Wees minder achterdochtig en gun mensen het voordeel van de twijfel.

