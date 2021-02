Ben jij blij dat de scholen op 8 februari weer opengaan?

Vrouw

Amber geeft zich bloot: Ik ben heel blij met mijn borsten

Deze week poseert Amber in onze rubriek Blootgeven. Ondanks haar lengte - 1.84 meter - draagt ze graag hakken. "Ik ben heel blij met mijn borsten en mijn tattoo's." In het nieuwe VROUW magazine staat de foto van Amber in lingerie.