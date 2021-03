Kind in een verkeerd lichaam: moet de leeftijd voor behandelingen omhoog?

In Nederland kan een kind vanaf elf jaar starten met puberteitsremmers als hij of zij het gevoel heeft in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De medicatie zorgt ervoor dat het kind niet in de puberteit terechtkomt en dat lichamelijke veranderingen niet plaatsvinden.

Als het kind vijftien is en de gendertransitie door wil zetten, kan er gestart worden met hormoonbehandelingen om het lichaam zoveel mogelijk aan te passen aan het gewenste geslacht.

Gevolgen niet kunnen overzien

Het hof van justitie in Engeland heeft nu bepaald dat kinderen onder de zestien jaar niet mogen starten met puberteitsremmers. Kinderen zouden de gevolgen ervan niet kunnen overzien en niet volwassen genoeg zijn om een dergelijke grote beslissing te nemen.

Meer tijd

Volgens Thomas Steensma van het Center of Expertise on Gender Dysphoria in Amsterdam, zorgen puberteitsremmers er juist voor dat het kind de juiste beslissing kan nemen. De puberteitsremmers zijn namelijk omkeerbaar en zodra een kind hiermee stopt zal de puberteitsontwikkeling gewoon verder gaan.

De puberteitsremmers geven daarom het kind vooral meer tijd om na te denken of hij of zij de gendertransitie wil doorzetten. De onomkeerbare hormoonbehandeling wordt daarna ook alleen gestart na vele gesprekken met psychologen en artsen. Steensma zegt daarom dat er veel kinderen zijn die de gevolgen wél overzien.

Veranderingen in puberteit

Volgens Amsterdam UMC is het aanpassen van het geslacht na de puberteit door middel van hormoonbehandeling ook nog maar beperkt mogelijk. Lichamelijke veranderingen die in de puberteit zijn opgetreden (zoals borstvorming), zijn vaak wel onomkeerbaar.

Het ontzeggen van puberteitsremmers kan er dus voor zorgen dat het kind langer rond moet lopen met lichamelijke aspecten van het geslacht dat hij of zij niet wenst. Dat kan schadelijk zijn en heeft soms zelfs suïcidale gedachten tot gevolg, aldus Aike Pronk van Transgender Netwerk Nederland.

Praat mee

Vind jij dat Nederland een leeftijdsgrens van zestien jaar moet instellen voor het krijgen van puberteitsremmers? Of vind je dat kinderen jonger dan zestien jaar het traject om van geslacht te veranderen al moeten kunnen starten? Praat mee via onze Facebookpagina!